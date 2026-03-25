鉅亨網記者吳承諦 台北 2026-03-25 17:32

宏碁 (2353-TW) 旗下智慧家電品牌宏碁智新 (7794-TW) 今 (25 日) 舉辦上櫃前業績發表會。受惠於全球智慧家電市場規模擴張，公司近年營收呈現亮眼的階梯式成長，自 2022 年至 2025 年四年內營收幾乎翻倍，目前積極推廣印度市場，而未來在 IPO 後，將會推出大型空調產品。

宏碁智新上櫃前業績發表會 去年EPS達2.72元 搶攻空調及印度市場。(鉅亨網記者吳承諦攝)

根據最新財務數據，宏碁智新 2025 年每股稅後盈餘達 2.72 元。今年前兩個月累計營收已達 1.68 億元，較去年同期大幅成長 36.04%。宏碁董事長陳俊聖指出，家電產業已被定義為集團未來五十年的四大發展方向之一，公司立志將宏碁智新打造成為立足台灣、走向世界的國際家電品牌。

‌



在市場策略上，執行長郭和修表示，公司首次公開發行後的目標將從「想要擁有」的小家電，逐步轉向「必須擁有」的大家電領域。宏碁智新預計將於首次公開發行後推出空調產品，進一步完善其八大產品線的布局。目前產品涵蓋空氣處理、淨水、清潔家電、廚房家電、個人護理，以及智慧電視與空調等大家電。

區域布局方面，宏碁智新鎖定人口與經濟成長動能強勁的新興市場。公司將印度與印尼視為中長期成長重點，透過在地製造與供應鏈整合創造營收動能。同時也將持續深耕菲律賓、馬來西亞、泰國與越南等東南亞市場，並針對日本與澳洲等成熟市場強化品牌能見度與通路布局。

面對家電產業成熟且競爭激烈的挑戰，宏碁智新強調以產品設計與技術創新作為核心競爭力。公司將人工智慧導入產品功能進行智慧化升級，結合永續節能主題，降低產業同質化與價格競爭的影響。為因應供應商集中的風險，公司也積極拓展多元產品線並導入第二供應商，以強化供應鏈韌性。