鉅亨網記者黃皓宸 台北
美國光通訊廠 AAOI(AAOI-US) 近日宣布，拿下超大型雲端客戶 800G 資料中心收發器大單，未來有望延伸到更高規格產品線，加上輝達 (NVDA-US) 正加速與台灣供應鏈合作，共同開發的 COUPE(矽光整合平台) 製程，激勵今 (25) 日光通訊股如光聖 (6442-TW) 早盤開高後迅速亮燈漲停，領聯亞 (3081-TW)、光星光 (4979-TW)、眾達 - KY(4977-TW)、東典光電 (6588-TW)、波若威 (3163-TW) 盤中也一度亮燈漲停。
AAOI 目前為美國最大高階光通訊收發器供應商，受惠 AI 需求強勁，訂單動能旺盛，公司持續產能，隨著拿下大型雲端客戶大單，未來有望持續延伸產品線，AAOI 再獲取訂單消息傳出後，23 日收盤股價上漲 9.39％。
輝達則是即將推出的新一代硬體系統「Vera Rubin AI」，將成為光學元件主要買家，台廠相關供應鏈廠可望持續受惠接單挹注。
今日盤面上，除了光聖等 6 檔光通訊廠漲停，其他包括光環、聯鈞、前鼎、統新在盤中也一度漲半根停板。
法人表示，輝達此次站台灣光通訊供應鏈，除了將加快技術推進速度，也看好 AI 基建升級，光模組需求長線成長，相關台廠光通訊供應鏈皆有望受惠，包括去年 AI 資料中心主流規格已從 400G 轉向 800G，預期今年 1.6T 規格出貨持續放量。
另輝達也對外表示，未來更進一步將今 (2026) 年定調為矽光子技術的商轉元年，也象徵光電整合正式從概念驗證走向大規模進入資料中心的轉折點
分析師表示，這波台廠矽光子 (CPO) 類股主要是跟著美國光通訊股近日強勁上揚，高速互聯技術將成為決定 AI 資料中心效能上限與規模化發展的關鍵。
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