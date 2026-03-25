鉅亨網記者黃皓宸 台北 2026-03-25 13:24

AAOI 目前為美國最大高階光通訊收發器供應商，受惠 AI 需求強勁，訂單動能旺盛，公司持續產能，隨著拿下大型雲端客戶大單，未來有望持續延伸產品線，AAOI 再獲取訂單消息傳出後，23 日收盤股價上漲 9.39％。

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輝達則是即將推出的新一代硬體系統「Vera Rubin AI」，將成為光學元件主要買家，台廠相關供應鏈廠可望持續受惠接單挹注。

今日盤面上，除了光聖等 6 檔光通訊廠漲停，其他包括光環、聯鈞、前鼎、統新在盤中也一度漲半根停板。

法人表示，輝達此次站台灣光通訊供應鏈，除了將加快技術推進速度，也看好 AI 基建升級，光模組需求長線成長，相關台廠光通訊供應鏈皆有望受惠，包括去年 AI 資料中心主流規格已從 400G 轉向 800G，預期今年 1.6T 規格出貨持續放量。

另輝達也對外表示，未來更進一步將今 (2026) 年定調為矽光子技術的商轉元年，也象徵光電整合正式從概念驗證走向大規模進入資料中心的轉折點