鉅亨網記者張欽發 台北 2026-03-25 12:23

全台 2025 年人口密度前十名行政區出爐，其中以新北市永和區每平方公里達 3.7 萬餘人最多。房仲業者依實價登錄資料發現，人口稠密區域面臨房市趨冷同時，新案單價幾乎仍呈漲勢，甚至有高雄市新興區出現飆漲 30% 的驚人態勢。

全台十大人口稠密區由永和奪冠 高雄新興區新案房價譜可觀漲幅。(鉅亨網記者張欽發攝)

大家房屋企劃研究室公關襄理賴志昶認為，人口密度較高區域，意味著能為市場帶來穩定的換屋及首購需求，令區域房價具支撐力道。

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依內政部數據，截至 2025 年底為止，全台人口密度最高區域位於永和區，該區平均每平方公里多達 3.7 萬餘人；第二人口稠密區同樣位處新北市，由蘆洲區以每平方公里達 2.6 萬餘人拿下。不過，觀察實價資料，兩處人口稠密區房價漲勢略顯不同，其中永和區 2025 年新案平均行情已達 92.5 萬元，相較 2024 年仍有微漲 2.8%；而蘆洲區 2025 年新案均價微幅下滑 0.8%，來到每坪 71.8 萬元，為十大人口稠密區域中，唯一房價呈現跌幅者。

賴志昶分析，新北永和雖位處新北門牌，但與北市僅一橋之隔，往年即吸引雙北大量人口移入，加上捷運機能網路日漸成熟，日益加深區域房市前景，令區域新案平均行情位居新北市翹楚；至於蘆洲為早期發展區域，雖說商圈與生活機能完整，但欠缺新興重劃區題材，亦無其他建設話題，新案僅能依托都更、危老案場，整體推案量較少，加諸大環境不佳，令區域行情出現微幅盤整。

值得注意的是，據內政部統計，高雄市新興區以人口密度每平方公里近 2.5 萬人，位處全台第三名；且根據實價，2025 年該區平均成交行情已達 52.4 萬元，與 2024 年相比大漲 34%，漲勢為十大人口稠密區最高。

住商不動產高雄七賢加盟店店東祝遵評分析，新興區為高雄市蛋黃舊市區，交通建設、商圈機能齊全，不管是車站商圈、美麗島站商圈周邊皆是市中心最具矚目的商圈之一，但由於開發較早、素地稀缺，過去少有推案，新案價格漲勢些微，但近期區域歷經多年沉澱，有大型建商陸續於中山路沿線推案，且多為大基地、多戶別的大型社區，衝高區域平均成交單價，目前在地價位基本已站穩五字頭，甚至有少數戶別已達 6 字頭大關。