鉅亨網記者張欽發 台北 2026-03-24 13:16

2025 年全台房市急凍，仍有部分社區展現強勁韌性。根據市調機構統計，2025 年全台十大交易熱門社區中，前三名甚至維持平均「周周成交」的熱度，表現相當亮眼。同時，從區域分布來看，新北市的淡水一舉拿下 4 席，在建設利多與房價親民的優勢下，整體買氣相對穩健。

在 2025 年熱門交易上榜社區，除奪冠的「滿庭芳花園」受建商收購都更帶動交易外，普遍具備「低單價、低總價」特性。顯示在資金緊縮、房價高檔盤整的環境下，購屋門檻較低的產品更具市場抗壓性，即便整體市況低迷，仍能維持相對活絡的買氣。

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市調統計，2025 年全台十大熱門社區中，由位於台中西屯、屋齡 42 年的「滿庭芳花園」奪下冠軍，全年累計 61 件成交，單價更一舉站上 7 字頭。其交易量之所以逆勢爆發，主因在於建商出手收購推動都更整合。該社區坐落西屯核心地段，基地規模達千坪，具備高度開發潛力，也反映出在房市寒冬之下，建商購地轉趨保守，轉而積極布局都更市場的趨勢。

2025 年維持熱門成交的還包括桃園龍潭「太平洋水鄉國際渡假村」與台中北區「美麗殿大廈」，分別成交 58 件與 53 件。前者鄰近石門水庫，具備 1 字頭單價優勢，成為退休族與休閒置產客群青睞標的；後者則鄰近車站、中國醫藥大學及一中商圈，生活機能成熟，兼具自住與收租效益，帶動交易量能。

以行政區觀察，新北市淡水區在十大熱門社區中拿下四席，表現 最為亮眼，包括「海洋都心」、「淡大財庫」、「宏盛海都 2 期」與「宏盛水悅」。該區憑藉 2 至 3 字頭的親民房價，以及淡江大橋、淡北道路等重大建設題材，持續接收雙北外溢買盤；加上多為千戶以上大型社區，進一步放大交易量體。

其中，「淡大財庫」因鄰近淡江大學，吸引投資型買盤，其餘則集中於淡海新市鎮，受惠區域開發逐步到位，買氣穩健。

第六名為台中西區「城市經典」，社區鄰近美術園道、五權車站，位處成熟蛋黃區，憑藉 2 字頭房價與套房產品規劃，交易表現平穩。新北汐止「水蓮山莊」雖位於山坡地，但鄰近內湖與南港，就業支撐強勁，加上社區擁有泳池、球場等完整公設，3 字頭房價具備吸引力，2025 年仍有 43 件成交。