新美齊去年營收及EPS5.24元雙創新高 將跨入商用不動產開發

鉅亨網記者張欽發 台北 2026-03-24 18:23

新美齊 (2442-TW) 在 2025 年營收及獲利雙雙改寫新高，每股純益高達 5.24 元，新美齊今 (24) 日召開法說會，公司並指出，總銷 146 億元的板橋「新美齊画世代」及已經全數完三重的指標案「新美齊 The Top」，將是 2026 年認列營收的重點。同時新美齊也正式跨入三重的商用不動產開發。

新美齊董事會林傳捷。(鉅亨網記者張欽發攝)

新美齊是在 2024 年 7 月以 8.3 億元取得三重頂崁工業區業土地約 967.15 及建物 691.51 坪，依新美齊原有，新美齊將爭取以都更開發爲地下 4 層及 10 層樓廠辦，預計在 2027 年第一季取得建照，而這也是新美齊首度跨入商用不動產開發案。

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新美齊總銷約 146 億元的「新美齊画世代」目前銷售率已達 98%，住宅產品已完銷，並自 2025 年第 4 季起開始交屋；剩餘待交屋金額預計於 2026 年陸續認列，第一季可望認列營收達 35 億元。位於新北市三重的指標案「新美齊 The Top」已全數完銷，預計將於 2026 年第三季取得使用執照並啟動交屋，預估可貢獻營收約 39 億元，成為今年重要成長動能之一。

新美齊董事長林傳捷指出，新美齊將持續推動四大發展策略，以深化都市更新與危老重建布局，鎖定雙北、台中及高雄等核心都會區，積極參與公辦都更及地主合建案，以確保案源穩定；同時，透過子公司甲級營造商「耀霖股份有限公司」，強化建設與營造垂直整合能力，以因應缺工環境並有效控管成本與工期、品質。