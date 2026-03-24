鉅亨網記者黃皓宸 台北 2026-03-24 19:09

近期外界關注交通部觀光署去 (2025) 年未將國旅新興預算提報行政院主計總處，以 718 億元通過預算，卻無擴大國旅方案執行。觀光署今 (24) 日表示，「擴大國旅」預算，係編列於觀光署單位預算，因預算屬既有「觀光業務」工作計畫項下，非新增獨立計畫，也因編列金額超出 2025 年度執行數，依規定僅能在前 1 年度執行數範圍內動支，因此仍需立法院審議後始得動支。

觀光署指出，主計總處曾於 2025 年 12 月 24 日向立法院提出「115 年度中央政府總預算案至今尚未審查，近 3,000 億元之新興、新增計畫將無法推動，對國家整體發展之影響」報告。

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而交通部也於今 (2026) 年 1 月 29 日提出「115 年度交通部及所屬單位預算未審竣對桃園鐵路地下化、花東地區鐵路雙軌電氣化、嘉義市區鐵路高架化、嘉義縣市鐵路高架化延伸、台南市區鐵路地下化、觀光雙輪驅動方案等計畫及各單位業務各項交通建設推動之影響」報告，均已說明「擴大國旅」預算高於上年度執行數，僅能在 2025 年度執行數範圍內動支經費。

觀光署強調，為擴大國旅，政府規劃在「觀光雙輪驅動方案」項下推動「平日國旅優惠」措施 (今年度編列 23.03 億元)，透過 5 大平日旅遊補助，包含平日住宿優惠、生日券、遊樂園留宿、公司員工國內旅遊獎勵、Taiwan PASS 優惠等，以引導國人平日出遊及留宿，平衡旅遊淡旺季。