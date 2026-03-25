美國向伊朗提出「15項條件」和談方案 有意停戰一個月

鉅亨網編譯鍾詠翔 2026-03-25 08:25

據以色列《Channel 12》周二（24 日）報導，美國政府通過巴基斯坦向伊朗提出一份包含 15 項條件的結束戰爭方案，涵蓋核計畫、飛彈能力及地區問題。

美國向伊朗提出「15項條件」和談方案。（圖：Shutterstock）

美方主要要求包括：伊朗解除現有核能力、承諾不發展核武、禁止在本土進行鈾濃縮、移交約 60% 高豐度濃縮鈾庫存、拆除納坦茲、伊斯法罕及福爾多等核設施，並允許國際原子能機構（IAEA）全面核查等。

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美方還要求伊朗停止支持地區盟友武裝，禁止對其提供資金、指揮及武器支持，並限制彈道飛彈的規模與射程，僅用於防禦用途，同時確保荷姆茲海峽保持開放。

作為交換條件，伊朗可能獲得全面解除國際制裁、美國支持其發展民用核項目，以及取消「快速恢復制裁」機制。

美方考慮停戰一個月，以便就上述條款展開進一步談判。該方案由賈里德 · 庫什納、史蒂夫 · 威特科夫等美國總統川普顧問推動。