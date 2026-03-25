鉅亨網新聞中心 2026-03-25 10:41



美國向伊朗提出包含 15 個要點、旨在結束衝突的計畫。以色列媒體報導稱，美國有意停火一個月以便與伊朗討論這份計劃，以色列擔心美國正迅速尋求與伊朗達成框架協議，並作出「重大讓步」。

美國有意停火一個月與伊朗談判 以色列擔心「一件事」。(圖:shutterstock)

《紐約時報》周二引述知情官員報導，這份計畫已由巴基斯坦轉交給伊方，尚不清楚伊朗是否會接受並將其作為展開談判的基礎，也不清楚以色列是否認可其內容。而巴基斯坦陸軍參謀長穆尼爾是美伊之間的關鍵聯絡人，埃及和土耳其「鼓勵」伊朗進行建設性對話。

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這些消息傳出之際，以色列媒體報導指出，以國總理內塔尼亞胡擔心美方將簽署一項「無法實現以色列目標、包含對伊朗重大讓步並限制以色列軍事行動自由的協議」。

據悉，美國和由巴基斯坦、埃及、土耳其組成的調解小組，正在討論與伊朗最早於 26 日舉行高級別談判的可能性，但目前這一提議「仍在等待伊朗方面回應」。