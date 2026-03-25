鉅亨網編譯莊閔棻 2026-03-25 12:00

美國總統川普週一（24 日）在田納西州孟菲斯的一場公共安全圓桌會議中表示，國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）是川普政府中「第一個」建議對伊朗採取軍事行動的人。

川普甩鍋？稱最先說要對伊朗動手的人是「他」。(圖：REUTERS/TPG)

根據《紐約郵報》報導，川普回憶，他曾徵詢多位軍方高層意見，赫格塞斯立即主張採取軍事手段，以阻止伊朗神權政權獲得核武。

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川普表示：「我與許多優秀的人談過，我說，『我們中東有問題，有個國家叫做伊朗，47 年來一直散播恐怖主義，而且他們離擁有核武越來越近了』。」

接著，川普轉向赫格塞斯補充道：「皮特（赫格塞斯），我想你是第一個發言的人，你說『我們行動吧，因為你不能讓他們擁有核武』。」

對此，坐在川普旁邊的赫格塞斯則點頭並露出淡淡的微笑。

美國與以色列聯合軍事行動

美國於 2 月 28 日啟動「史詩憤怒行動」（Operation Epic Fury），與以色列共同對伊朗發動聯合攻擊。

根據美國中央司令部（US Central Command）的資料，自行動開始以來，美軍已打擊超過 9,000 個目標，並摧毀或損壞 140 多艘伊朗船隻。

截至目前，已有 13 名美軍在戰鬥中陣亡，超過 200 人受傷。

週一，紐約證券交易所開盤前，川普宣布將對伊朗能源基礎設施的攻擊計畫暫停五天，他表示此舉是基於與伊朗政權進行的「非常好且具建設性的對話」。

伊朗高層，包括外交部及國會議長加利巴夫（Mohammad Bager Ghalibaf）否認曾進行任何談判。

不過，伊朗外長阿拉格齊（Abbas Araghchi）則承認，他在川普宣稱對話發生前，曾與土耳其的對口官員進行接觸。土耳其過去曾多次在美伊衝突中擔任調解者。

川普未透露其特使維特科夫（Steve Witkoff）及庫許納（Jared Kushner）所聯絡的伊朗官員姓名，他表示「我不想讓他們被殺」。