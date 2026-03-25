中東亂局推升避險需求！高盛：中國資產憑藉三大優勢吸引全球資本 建議高配
鉅亨網編譯陳韋廷
高盛首席中國股票策略分析師劉勁津周二 (24 日) 表示，國際投資人對中國股票的興趣已攀升至近年高點，認為中國股市「不可投資」的客戶佔比從兩年前的 40% 驟降至約 10%。
在中東地緣緊張、能源價格飆漲背景下，高盛維持對 A 股和 H 股的高配建議，並指出短期內 A 股的夏普比率更具優勢。
劉勁津提到，與美國投資人的對話顯示，市場熱議 AI、消費觸底、企業「出海」及「反內卷」政策等議題。興趣回升的部分原因在於，美元可能貶值、美國政策不確定性高企及美股估值高企，促使投資人尋求美國資產以外的分散配置。
目前，海外投資人對中國股票的實際持股仍偏保守，避險基金淨部位徘徊於週期中樞，但長線資金如新興市場主權財富基金和退休基金興趣濃厚，香港 IPO 市場外國基石投資者參與率已達 25% 的周期高點。
針對能源衝擊，劉勁津認為，中國受影響小於其他亞洲新興經濟體，對荷姆茲海峽運輸中斷的實際風險部位低於進口依賴度顯示的水平，且能源消費結構中油氣佔比相對較低，削弱了通膨傳導效應。
此外，AI 仍是最熱題材。劉勁津指出，中國佔全球 AI 相關市值、營收的 10% 及 16%，但全球共同基金配置僅 1.2%，顯著不足。
劉勁津指出，中國在 AI 基礎設施、電力和半導體領域具有競爭優勢，「AI 並非泡沫」，潛在經濟效益恐比當前股價反映水準高出 50% 至 100%。
此外，他繼續看好重視股東回報的公司，預計 2026 年中國上市公司現金回報可能再創新高，達人民幣約 4 兆元。
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