鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2026-03-25 15:40

印尼金融市場在經歷為期一周的開齋節長假後，周三 (25 日) 重新開市，受到國際地緣政治緊張局勢出現緩和跡象的激勵，印尼股匯市雙雙走強，印尼盾更創下逾 6 個月以來，單日最大盤中漲幅。

印尼盾兌美元匯率周三一度上漲 0.6%，漲勢領先亞洲其他貨幣。與此同時，印尼股市也表現亮眼，雅加達綜合指數（JCI）一度跳漲 1.5%。在債券市場部分，基準 10 年期公債殖利率則攀升了 6 個基點。

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此次漲勢與亞洲市場整體的走揚趨勢相符。投資者對於美國總統川普釋出的信號表示歡迎；川普暗示伊朗在談判中提供了「禮物」作為善意表現，緩解了市場對於中東戰爭升級的擔憂，儘管美國仍持續向該地區增兵。

此外，國際油價在周三下跌，對於印尼資產投資者而言，成為另一個關鍵利好因素。

長假前的嚴峻挑戰

儘管今日出現反彈，但印尼市場仍面臨沉重壓力。在長假休市前，印尼金融資產的表現相當低迷。雅加達綜合指數在長假前曾是今年全球表現最差的指數，從 1 月的高點暴跌超過 20%，步入熊市區域。印尼盾先前一度貶破亞洲金融風暴時期的水準，跌至歷史低點。

在印尼休市期間，追蹤印尼股票的美國上市 ETF 下跌了約 2%，反映出投資者對休市期間風險的戒心。

風險因素仍在

印尼未來的市場走勢仍充斥著不確定性。全球評級機構已下調了印尼的信用展望，且 MSCI 也警告稱，若印尼不進行相關改革，其市場地位可能面臨降級風險。此外，市場對於印尼央行獨立性的擔憂以及財政問題，也持續侵蝕著對印尼盾的支持。

Mirae Asset Sekuritas Indonesia 的研究主管 Rully Arya Wisnubroto 指出，「不確定性仍然非常高」，市場波動將繼續受到新聞頭條以及市場對局勢升級或降級感知的驅動。

經濟結構的優勢與轉機

儘管面臨地緣政治風險，印尼作為主要的煤炭和棕櫚油出口國，在國際能源價格維持高位時仍具備一定的經濟韌性。