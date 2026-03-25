鉅亨網編譯陳韋廷
最新數據顯示，南韓大型企業員工平均年薪首破 1 億韓元 (約 235.2 萬台幣)，但高階主管與一般員工的薪資落差卻持續擴大。
根據南韓企業分析機構 LEADERS INDEX 今 (25) 日發布的數據，在銷售額前 500 強企業的 211 家可比樣本中，去年員工平均年薪為 1.028 億韓元，較去年同期增加 5.2%，最高薪資者平均報酬達 21.8 億韓元，年增 7.6%，兩者差距從 20.72 倍擴大至 21.2 倍。
數據也凸顯產業分化明顯，零售業差距最為懸殊，高階主管平均年薪 25.36 億韓元，年增 20.1%，員工平均僅 6447 萬韓元，差距高達 39.3 倍。食品飲料 (34.2 倍)、控股公司(29.3 倍) 及 IT 電氣電子業 (28.5 倍) 緊隨其後。
相比之下，金融業薪資差距較小，銀行業員工平均年薪 1.18 億韓元 (約 277.5 萬台幣)，高階主管報酬 9.87 億韓元，差距收窄至 8.3 倍，保險與信貸金融業亦維持在 11 倍左右。
個別企業差異則觸目驚心。HS 曉星副會長趙顯相年薪 73.5 億韓元，是員工平均的 158.4 倍，曉星集團董事長趙顯俊年薪 101.99 億韓元，若含子公司報酬達 157.35 億韓元。韓華集團會長金昇淵以 248.41 億韓元居個人薪資榜首。
LEADERS INDEX 指出，儘管企業業績改善推升員工薪資，但高階主管報酬成長更快，導致薪資不平等加劇。
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