鉅亨網編譯陳韋廷 2026-03-25 11:40

最新數據顯示，南韓大型企業員工平均年薪首破 1 億韓元 (約 235.2 萬台幣)，但高階主管與一般員工的薪資落差卻持續擴大。

根據南韓企業分析機構 LEADERS INDEX 今 (25) 日發布的數據，在銷售額前 500 強企業的 211 家可比樣本中，去年員工平均年薪為 1.028 億韓元，較去年同期增加 5.2%，最高薪資者平均報酬達 21.8 億韓元，年增 7.6%，兩者差距從 20.72 倍擴大至 21.2 倍。

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數據也凸顯產業分化明顯，零售業差距最為懸殊，高階主管平均年薪 25.36 億韓元，年增 20.1%，員工平均僅 6447 萬韓元，差距高達 39.3 倍。食品飲料 (34.2 倍)、控股公司(29.3 倍) 及 IT 電氣電子業 (28.5 倍) 緊隨其後。

相比之下，金融業薪資差距較小，銀行業員工平均年薪 1.18 億韓元 (約 277.5 萬台幣)，高階主管報酬 9.87 億韓元，差距收窄至 8.3 倍，保險與信貸金融業亦維持在 11 倍左右。

個別企業差異則觸目驚心。HS 曉星副會長趙顯相年薪 73.5 億韓元，是員工平均的 158.4 倍，曉星集團董事長趙顯俊年薪 101.99 億韓元，若含子公司報酬達 157.35 億韓元。韓華集團會長金昇淵以 248.41 億韓元居個人薪資榜首。