鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2026-05-12 14:50

美元匯率周二 (12 日) 亞市走升，由於中東地區結束戰爭的談判未見進展，推高國際油價，並引發投資者擔憂通膨壓力將迫使利率在更長時間內維持高位。市場目前籠罩在避險氛圍中，投資者擔心自 4 月 7 日起實施的停火協議可能面臨崩潰，導致戰火重燃。

中東戰事僵局與通膨憂慮夾擊 美元受避險買盤支撐走強(圖:shutterstock)

美國總統川普表示，在最新一輪關於停火建議的往返磋商後，顯示雙方在多項議題上仍存在巨大分歧，停火協議目前正處於「垂死邊緣」。由於關鍵的荷姆茲海峽 (Strait of Hormuz) 仍大面積關閉，布蘭特原油期貨上漲 0.6% 至每桶 104.88 美元，西德州原油也上漲 0.89%。

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華僑銀行 (OCBC) 策略師 Christopher Wong 指出，川普拒絕伊朗對和平提案的回應，讓市場保持謹慎，為美元提供了支撐。他警告，若外交討論正式破裂或軍事行動升級，市場反應將更加劇烈。

市場焦點同步轉向即將公布的美國通膨報告。經濟學家預計，上個月消費者物價將上漲 0.6%，這將強化聯準會短期內不降息的觀點。相較於伊朗戰爭爆發前預期的兩次降息，目前交易員已基本排除了今年降息的可能性。

聯邦銀行 (CBA) 策略師 Sarah Hammoud 提醒，能源價格的溢出效應可能使核心通膨強於預期，進而推升美國利率與美元。

美元指數周二日內上漲 0.2% 至 98.17，歐元兌美元下跌 0.24% 至 1.1754，英鎊下跌 0.26% 至 1.3575。

與此同時，日元兌美元在 157.12 附近震盪。美國財政部長貝森特 (Scott Bessent) 在東京與日本官員會面後表示，美日雙方在應對匯率過度波動上維持「持續且強勁」的協調，這暗示華府大致同意日本近期為支撐日元所做的干預行動。