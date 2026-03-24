鉅亨網編譯陳又嘉 2026-03-25 07:05

國際油價周二 (24 日) 在震盪交易中，因一則媒體報導指出美國與伊朗可能達成為期一個月的停火協議，迅速回吐先前漲幅。

當日稍早油價原本明顯上揚，因投資人對美伊潛在和平談判的真實性仍存高度不確定性。美國總統川普重申談判仍在進行，並表示伊朗已同意「永遠不會擁有核武」。

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在華爾街收盤後，以色列 12 頻道 (Channel 12) 報導，美國中東特使魏科夫 (Steve Witkoff) 與美國商人、川普女婿庫許納 (Jared Kushner) 正研擬一項機制，將推動停火，並讓美國與伊朗就一項 15 點計畫展開談判。

布蘭特原油 (Brent)5 月期貨在該消息傳出後回吐漲幅，價格在平盤附近上下震盪。截至台灣時間 04:40，報每桶 96.01 美元，幾乎持平。美國西德州中級原油 (WTI) 期貨則上漲 0.4%，至每桶 88.49 美元。

川普暗示油氣相關「大禮」

周一油價一度重挫約 14%，因川普暫緩轟炸伊朗電網的威脅，並提到與未具名伊朗官員進行了「非常良好且具建設性的」會談。

但戰事實際情況仍充滿不確定性。伊朗否認任何談判存在，衝突也幾乎沒有降溫跡象。

川普周二在國土安全部長宣誓就職儀式上向媒體表示，「伊朗已同意永遠不會擁有核武。」他並指出，美國國務卿盧比歐 (Mark Rubio) 與副總統范斯 (JD Vance) 均參與與伊朗的談判。

川普還表示，伊朗已向美國提供一項「價值不菲的大禮」。「這讓我確信我們正在與正確的人談判。這是一份與石油和天然氣相關的禮物。」

布蘭特油價劇烈震盪

在 2 月底美國與以色列對伊朗發動攻擊約一周後，由於伊朗實質封鎖荷姆茲海峽 (Strait of Hormuz)，布蘭特原油價格一度飆升至接近每桶 120 美元。衝突爆發前，油價約為每桶 70 美元。

Direxion 全球銷售與另類投資主管 Ed Egilinsky 表示，「只要全球供應可能中斷的不確定性仍在，油價就可能維持在高於衝突前的水準。」

周一在川普提及與伊朗進行「有建設性」談判後，布蘭特油價一度下跌近 10%。

AJ Bell 市場主管 Dan Coatsworth 表示，「投資人目前傾向抓住任何顯示僵局可能出現轉機的訊號，尤其是讓石油與天然氣恢復通過荷姆茲海峽的可能性。但市場需要看到明確的降溫證據，否則耐心可能會到達臨界點。」