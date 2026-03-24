鉅亨網記者張韶雯 台北 2026-03-24 21:07

臺灣銀行 2026 年行務會議圓滿落幕，董事長凌忠嫄與總經理吳佳曉共同宣示將以「強健金融韌性、推升領航績效」為策略主軸，並揭示今年七大策略方向，期再創高峰 。回顧 114 年，臺銀營運表現亮眼，自結稅前盈餘達 327.23 億元，續創近年新高，且資產品質優異，逾放比率僅 0.08% 。展望未來，面對「川普 2.0」帶來的全球經貿變局，臺銀將聚焦 AI 應用、數位轉型及海外業務拓展，並賡續履行政策性銀行使命，維持市場領導地位 。

臺灣銀行於 115 年 3 月 20 日、21 日召開 2026 年全行行務會議 。凌忠嫄在致詞中肯定團隊表現，指出 114 年稅前盈餘不僅突破 320 億元大關，更在防制詐騙、組織變革及海外布局如福岡出張所升格等方面見成效 。

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為續創高峰，凌忠嫄提出七大策略方向：助力中小企業成長、提升財管行銷動能、增進資金運用效益、推動數位化與 AI 應用、強化防詐打詐、活化資產價值、拓展海外業務等，積極提升營運績效，同時善用品牌優勢、政府優惠政策及總行激勵措施等，再創營運新高峰。

吳佳曉進一步說明，臺銀在 114 年展現強大的核心競爭力，房貸餘額規模躍升全台第一，新青安貸款承作量亦為公股行庫之首，聯貸業務更連續七年蟬聯冠軍 。他期許經理人未來應持續深耕理財業務以提升手續費收入，並透過人事管理改革與爭取員工福利，激勵全行展業動能 。

針對國際局勢，會議特別邀請中華經濟研究院董事長曹添旺分析「川普 2.0」對台灣經濟的挑戰 。