鉅亨網記者劉玟妤 台北 2026-03-24 19:02

友霖 (4166-TW) 旗下核心產品類風溼性關節炎用藥，已於今年 2 月與國際藥廠 Cipla 簽署商業代理合約，總經理黃春桐今 (24) 日表示，最快有望在 6 月上市，而銷售夥伴 Cipla 目標於上市 1 年內搶下 20 至 25% 市占率，隨著美國市場步入收成期，營運再添動能。

友霖指出，旗下核心產品類風溼性關節炎的長效口服緩釋藥物 Tofacitinib XR(11mg/22mg) 預計 4 月 16 日取證，並於 5 月開始出貨、6 月上市，首批銷貨收入將於 7 月開始認列。

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友霖表示，該藥品原廠年銷售額約 600 億元，即便美國總統川普大砍藥價，年銷售額仍有 300 億元，不過 6 月專利到期後，市場推估年銷售額將降至 30 至 45 億元，而友霖有機會成為首批獲准的學名藥廠，且在僅有 3 家供應商的政府標案市場中占有優勢，私人市場則有 8 家供應商。

既有產品方面，友霖指出，抗生素口服劑型在美國市場具有供給稀缺優勢，目前已完成通路策略優化與經銷商調整，預期該產品將成為下一波美國市場成長主力。

友霖提到，現階段美國市場營收占比約 3 成，法人預估，今年美國市場營收比重將持續提高，2027 年營收比重可望達 5 成。

除深耕美國，友霖也布局澳洲及東南亞市場，並同步推進韓國、加麻大、中南美洲及非洲等多國查驗登記，持續擴大國際市場版圖。