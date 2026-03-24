鉅亨網新聞中心 2026-03-24 15:40

美國總統川普的女婿庫許納（Jared Kushner）旗下投資公司 Affinity Partners， 遭揭露其資產在去年逆勢增長近 30%，截至 2025 年底，該基金規模已達 62 億美元，且絕大部分資金來源均為中東各國主權基金。此舉引發國會議員強烈譴責，認為其公私界線嚴重模糊。

川普女婿任中東特使 遭爆「邊施政邊要錢」 旗下基金資產大增30%。(圖:shutterstock)

監管文件顯示，Affinity Partners 高達 99% 的資產來自海外投資者，主要核心出資方包含沙烏地阿拉伯、阿拉伯聯合大公國及卡達等國。

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庫許納身為美國政府在中東事務的主要談判代表，卻在執行公務期間，被爆出多次與沙烏地阿拉伯公共投資基金（PIF）及其他潛在投資者進行多輪籌資會談，尋求追加數十億美元投資。

外界批評，庫許納一邊參與制定中東政策，一邊向政策對象募集資金，構成典型的利益衝突。美國參議員華倫（Elizabeth Warren）對此重砲抨擊，指出當美國軍人在中東面臨威脅時，所謂的「和平特使」卻忙著為私人公司籌集資金，這種「一邊施政、一邊要錢」的行為令人咋舌。

此外，庫許納近期的外交行程也引起高度疑慮。他以特使身分在日內瓦會見伊朗外長後，隨即爆發美以對伊朗的空襲行動；他在達沃斯論壇公布「新加薩計畫」期間，也被指控同時私下會晤商業領袖討論增資計畫。