鉅亨網新聞中心 2026-03-24 16:20

在美國總統川普以與伊朗官員進行「具建設性」對話為由，延後對伊朗電網的轟炸威脅後，伊朗周二 (24 日) 午後對以色列發動多輪飛彈攻勢。

路透社報導，飛彈來襲期間，以色列多地響起空襲警報，特拉維夫亦傳出攔截爆炸聲。北部地區有住宅因攔截後墜落的殘骸受損，所幸未傳出人員傷亡。以色列國防軍指出，搜救部隊正前往以南部多個通報遭到攻擊的地點。

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Eastspring Investments 表示，受伊朗戰爭影響，全球主要經濟體和亞洲經濟體的通膨率，預計將平均上升 0.4 個百分點。持續上漲的能源價格很可能會逐漸影響各國央行的通膨預期。雖然大多數亞洲經濟體短期內降息的可能性不大，但政策緊張局勢可能會隨著時間的推移而加劇。

股票方面，預計股市將進一步回調，因為風險正從通膨轉向成長。此外，油價波動可能會導致亞洲製造業經濟體的工業生產出現差異，不過支撐科技出口商的人工智慧驅動需求應會保持強勁。

城堡證券稱，中東衝突對市場的影響正進入一個新階段，投資人開始將注意力從最初的通膨衝擊轉向對全球經濟成長的打擊。策略師 Frank Flight 表示，向經濟活動趨弱以及「需求破壞」的轉變可能會利好較長期通膨調整債券。

同時，美元看漲期權為防範伊朗局勢進一步升級，提供了「有吸引力的非對稱」保護。 Flight 警告，任何局勢緩和都無法扭轉全球供應鏈遭到的「一些持久性傷害」。