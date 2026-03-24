鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2026-03-24 17:10

自 2 月 28 日爆發的美以對伊朗軍事行動已進入第 25 天，中東局勢陷入極度混亂與矛盾。儘管美國總統川普宣稱華盛頓正與德黑蘭進行旨在結束戰爭的「多產對話」，但伊朗官方隨即予以強烈否認，且雙方的軍事打擊行動在過去 24 小時內並未出現停歇跡象。

軍事行動仍在升溫

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根據報導，3 月 24 日凌晨，伊朗首都德黑蘭、大不里士 (Tabriz)、伊斯法罕 (Isfahan) 及卡拉季 (Karaj) 等多座城市傳出巨大爆炸聲。在伊斯法罕，美以聯軍襲擊了當地的天然氣管理大樓與調壓站；而在西南部的霍拉姆沙赫爾 (Khorramshahr)，一座發電廠的天然氣管道也遭到導彈擊中。

這場戰爭已造成慘重的人道代價。伊朗政府指出，迄今已有超過 1,500 名平民喪生，其中包括 208 名兒童。德黑蘭北部的一處住宅區遭到襲擊，導致伊朗科技大學教授 Saeed Shamaghdari 及其兩名子女不幸身亡。

此外，開戰之初美軍對米納布 (Minab) 一所女子學校的導彈襲擊造成 168 名女孩遇難，人權組織已呼籲將此案作為戰爭罪行進行調查。

伊朗強力回擊

面對持續空襲，伊朗及其盟友發動了大規模報復。伊朗法爾斯通訊社發布的衛星圖像顯示，美軍位於巴林、沙烏地阿拉伯及科威特的基地遭到精確打擊，基地內的「愛國者」導彈雷達、無人機庫及衛星通信設施受損嚴重。

在以色列本土，特拉維夫、海法 (Haifa) 及埃拉特 (Eilat) 等地均遭到伊朗導彈與無人機襲擊。特拉維夫有建築物被碎片擊中導致人員受傷，搜救行動仍在進行中。同時，伊拉克境內的什葉派民兵武裝「人民動員組織」(PMF) 也遭到美軍空襲，導致包括該組織指揮官 Saad Dawai 在內的多名成員死亡。

外交羅生門

在戰火蔓延之際，外交層面卻出現詭譎的訊號。川普對外表示，其特使 Steve Witkoff 與 Jared Kushner 已與伊朗高層接觸，並稱伊朗「渴望和平」。川普甚至提議美伊未來可共同控制荷姆茲海峽。

然而，伊朗官方對此說法展現出一致的蔑視。伊朗議長卡利巴夫 (Mohammad-Bagher Ghalibaf) 與外交部發言人均明確否認進行過任何談判。伊朗議員科薩里 (Esmaeil Kowsari) 更直指川普撒謊，認為其目的是製造伊朗內部矛盾。

儘管如此，伊朗外長阿拉格齊 (Abbas Araghchi) 近期密集與埃及、巴基斯坦、土耳其及俄羅斯等多國外長通話，顯示外交斡旋仍在幕後進行，巴基斯坦並表態願意提供對話場地。

全球衝擊：能源危機與軍事增援

這場衝突已觸發全球性的連鎖反應。由於荷姆茲海峽航運幾乎中斷，布蘭特原油價格自開戰以來已飆升超過 40%，引發全球能源危機與通膨擔憂。歐盟執委會主席馮德萊恩 (Ursula von der Leyen) 警告局勢已達「關鍵」點，呼籲透過談判解決衝突。