美國、韓國領袖通話 川普說明美中元首會晤結果

鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合外電 2026-05-18 09:36

韓國總統李在明 17 日（周日）在總統官邸同美國總統川普通話，雙方就美中領導人會談結果、韓美外交安全問題交換意見。

美國總統川普。（圖：Shutterstock）

據《韓聯社》18 日報導，此次由韓方提議通話，兩位領導人從當晚 10 點起通話，時長約 30 分鐘。據總統府青瓦台首席發言人姜由楨發布的消息，李在明在通話中祝賀川普圓滿結束對華國是訪問，並稱美中維護好雙邊關係有助於實現印太乃至全世界的和平繁榮。

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川普從 13 日至 15 日訪問中國，14 日同中國國家主席習近平舉行會談。川普向李在明說明美中領導人會談結果。

李在明稱，美中領導人就朝鮮半島問題進行富有建設性的對話，川普表示將在韓美領導人合作的基礎上為維護朝鮮半島的和平穩定發揮必要作用。

兩位領導人還就落實以去年在慶州舉行會談為契機兩國簽署的協議文件「聯合情況說明」（Joint Fact Sheet）交換意見。雙方一致認為，這份協議能推動韓美同盟關係更上一層樓，具有歷史性意義，並同意共同推進協議全面落實。