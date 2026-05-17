鉅亨網編譯陳韋廷 2026-05-18 04:20

近日受邀擔任史丹佛大學「前沿系統」CS 153 課程客座講師的輝達執行長黃仁勳近，透過 Youtube 線上講座解析支撐 AI 運作的硬體設備時，公開反對針對 AI 晶片實施出口管制，並強力駁斥將輝達產品比作核武器的說法。

怒斥GPU核武類比！黃仁勳：荒謬至極 AI晶片出口管制傷人不利己(圖:shutterstock)

黃仁勳直言，現行的管制舉措已失敗且產生適得其反的效果，強調全球都應採用美國技術體系，刻意限制他國使用只會損害美國自身的技術優勢。目前，輝達 CUDA 架構驅動全球多數 AI 開發者，保持技術開放最符合產業利益。

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針對部分業界人士將 AI 晶片類比為核武器的觀點，特別是 Anthropic 總裁 Dalio Amundi 曾將向中國出售先進 AI 晶片比作向北韓賣核武器，黃仁勳表達強烈反感，直指這種說法毫無道理且非常愚蠢。

黃仁勳解釋，全球有數十億人使用輝達 GPU，這是廣泛應用於科研、商業、醫療的通用工具，他樂意向家人、孩子推薦自家的顯示卡，但絕不會向任何人推薦原子彈。從這種錯誤的極端底層邏輯出發，後續所有相關論斷都站不住腳。

黃仁勳堅信，AI GPU 屬於典型的軍民兩用技術，與大規模殺傷性武器有本質區別。

他並補充，儘管華府決策者擔憂晶片被武裝力量轉化為軍事用途，但中國軍方在實際操作中會避免使用美國 AI 技術，輝達也否認曾提供協助給特定中國 AI 公司。