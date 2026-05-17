怒斥GPU核武類比！黃仁勳：荒謬至極 AI晶片出口管制傷人不利己
鉅亨網編譯陳韋廷
近日受邀擔任史丹佛大學「前沿系統」CS 153 課程客座講師的輝達執行長黃仁勳近，透過 Youtube 線上講座解析支撐 AI 運作的硬體設備時，公開反對針對 AI 晶片實施出口管制，並強力駁斥將輝達產品比作核武器的說法。
黃仁勳直言，現行的管制舉措已失敗且產生適得其反的效果，強調全球都應採用美國技術體系，刻意限制他國使用只會損害美國自身的技術優勢。目前，輝達 CUDA 架構驅動全球多數 AI 開發者，保持技術開放最符合產業利益。
針對部分業界人士將 AI 晶片類比為核武器的觀點，特別是 Anthropic 總裁 Dalio Amundi 曾將向中國出售先進 AI 晶片比作向北韓賣核武器，黃仁勳表達強烈反感，直指這種說法毫無道理且非常愚蠢。
黃仁勳解釋，全球有數十億人使用輝達 GPU，這是廣泛應用於科研、商業、醫療的通用工具，他樂意向家人、孩子推薦自家的顯示卡，但絕不會向任何人推薦原子彈。從這種錯誤的極端底層邏輯出發，後續所有相關論斷都站不住腳。
黃仁勳堅信，AI GPU 屬於典型的軍民兩用技術，與大規模殺傷性武器有本質區別。
他並補充，儘管華府決策者擔憂晶片被武裝力量轉化為軍事用途，但中國軍方在實際操作中會避免使用美國 AI 技術，輝達也否認曾提供協助給特定中國 AI 公司。
這場講座凸顯了科技巨頭與監管單位在技術擴散與國安風險之間的路線分歧，業內人士預期，這類關於科技霸權與圍堵限制的爭論，仍需長時間才能得到定論。
延伸閱讀
- 馬斯克與黃仁勳時隔十年再次同框！同乘空軍一號一張合照引爆科技圈
- 黃仁勳訪中之際 輝達遭空頭狙擊 爆中國營收「從未歸零」
- 無懼AI晶片黑馬Cerebras上市挑戰！輝達7個交易日上漲20% 市值逼近6兆美元大關
- 〈新股IPO〉輝達要緊張了？AI晶片新秀Cerebras掛牌首日飆近9成
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇