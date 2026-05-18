鉅亨網編輯林羿君 2026-05-18 09:56

隨著無人機襲擊導致阿拉伯聯合大公國一處核電廠發生火災，再次凸顯了停火協議的脆弱性，美伊雙方在結束數週戰爭以及重啟荷姆茲海峽的協議上，依然存在巨大分歧。

美伊談判卡關、阿聯核電廠遇襲 布蘭特原油逼近111美元。(圖:shutterstock)

受到此悲觀情緒影響，亞洲股市週一早盤應聲下跌，而布蘭特原油上週大漲近 8% 後，周一再度上漲 1.2%，來到每桶 110.60 美元左右。自戰爭爆發以來，布蘭特原油價格累計已飆升約 50%。

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美國總統川普週日（17 日）在社群媒體上發文，暗示自己的耐心已快磨盡，他寫道：「對伊朗而言，時間一分一秒流逝，他們最好快點採取行動，否則他們將一無所有。時間不等人！」

伊朗半官方的法斯通訊社（Fars）指出，美國為和平協議開出了 5 大主要條件，包括將伊朗核計畫相關的濃縮鈾移交給美國、不向德黑蘭當局提供任何賠償，以及僅解凍不到四分之一的伊朗被凍結資產。

法斯通訊社並未透露消息來源，而美方也尚未對這些傳聞中的條款發表公開評論。

與此同時，另一家半官方的梅爾通訊社（Mehr）則表示，華府在尋求那些戰爭期間未能實現的訴求時，並未做出「實質讓步」，該媒體認為這種態度正導致談判陷入僵局。

新聞網站《Axios》報導，川普週六（16 日）與副總統范斯、白宮特使威科夫、國務卿魯比歐以及中央情報局（CIA）局長雷克里夫會面以商討戰事。預計他將於週二（19 日）再次召集國家安全團隊進行會議。

川普在接受《Axios》採訪時表示：「我們希望達成協議。」並補充說明自己正在等待伊朗提出最新的提案。「他們目前的態度還沒達到我們的預期。他們必須做出妥協，否則將面臨慘重打擊，而這絕不是他們樂見的。」

自 4 月 8 日停火協議生效以來，川普已多次威脅要重啟自 2 月 28 日展開的轟炸行動。

在無人機襲擊事件方面，阿布達比新聞局指出，週日針對阿聯的無人機攻擊導致巴拉卡核電廠內層圍牆外的一台發電機起火，但並未影響輻射安全。有關當局正全力撲滅火勢，目前尚無傷亡報告。

阿聯國防部在社群媒體上發文表示，襲擊核電廠的無人機是從阿聯以西地區發射的三架無人機之一，其餘兩架已被成功攔截。

阿聯政府表示目前正在調查襲擊來源；西鄰阿聯的沙烏地阿拉伯則對此攻擊事件表示譴責。

伊朗對波斯灣航運的威脅，已導致該地區的能源出口幾乎陷入停滯，進而推高了油價，也為德黑蘭在與美國的談判中增添了籌碼。

根據彭博社報導，這場美以聯手對抗伊朗的戰爭已奪去數千條人命，其中大部分傷亡集中在伊朗境內。

德黑蘭當局採取的報復性襲擊，目標鎖定美方在海灣地區的盟友（包括阿聯），而阿聯也為此對伊朗進行了斷續的報復性空襲。

在耶路撒冷，以色列總理納坦雅胡周日與川普再度進行通話。以色列安全內閣成員艾爾金表示，若川普決定重啟攻勢，以色列已做好再次對伊朗發動襲擊的準備。

艾爾金接受坎恩廣播電台（Kan Radio）訪問時指出：「我們當然有想要打擊的目標。在美國持續封鎖下的現狀，對以色列來說也是有利的，因為這正每天對伊朗經濟造成毀滅性的打擊。」

伊朗總統佩澤什基安則表示，伊朗致力於透過外交途徑解決此衝突。最近幾週，已有數批能源運輸船成功通過荷姆茲海峽。一名伊朗官員透露，有關當局正在制定相關規範，以便允許部分船隻通行。

當川普上週與伊朗盟友——中國國家主席習近平會晤時，美中這兩個全球最大的經濟體，試圖在應對這場中東衝突上強調雙方的共識。

在自亞洲返美的途中，川普向媒體透露，他已與習近平討論過可能解除針對購買伊朗原油之中國石油公司的制裁。

與此同時，由於美國試圖向德黑蘭施壓促使其重返談判，美國財政部在最近幾週加大了處罰力度，但北京當局則要求旗下企業無視這些制裁禁令。

川普在接受福斯新聞專訪時指出，在他訪問北京當週，三艘載有伊朗原油並通過荷姆茲海峽的中國油輪，之所以能順利通行是因為得到了美國的默許。