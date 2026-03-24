永誠資產管理處 2026-03-24 13:58

當一個人開始有穩定收入、手上累積了一些資金時，幾乎都會遇到同一個問題，到底應該先買車，還是先買房？表面上看起來，這是一個消費選擇，但實際上更像是一個人生排序的問題。你不是在選擇買什麼，而是在決定什麼東西應該先進入你的人生。

先買車還是先買房？一個選擇拉開千萬資產差距(圖:shutterstock)

很多人會直覺從需求出發，覺得車子比較實用、比較立即，也有人會從安全感出發，認為房子才是長期保障，但真正影響未來的，往往不是你選了哪一個，而是你選擇的時間點，這個時間點，會決定你未來的資產累積速度，也會影響你在 40 歲、50 歲時，還有多少選擇的空間，以及你將處於社會階層的哪個位置。

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你的第一桶金 是種子還是果實？

多數人在面臨買車或買房的抉擇時，往往只看到現金流的流出，卻忽視了資產性質的根本差異

1. 車子：消耗性的生活槓桿

在財務報表上，汽車從掛牌的那一秒起，殘值便開始進入不可逆的遞減區間，它是一項高折舊、高維護成本、低流動性的消耗品，雖然能提供移動的自由、社交的體面，甚至在某些業務場景中具備生財工具的屬性，但從純粹的財富增值角度來看，是在削減你的複利基石。

2. 房產：增值性的信用槓桿

房產扮演的是信用放大的角色，大部分人能以低廉利率、高成數向銀行借貸的資產，雖然伴隨著房貸利息，但其具備抗通膨、強迫儲蓄以及地段溢價的潛力。

如果這筆資金是你累積多年的種子，將其投入到高折舊的車輛，無異於在種子發芽前就先煮來吃了，只有當你的資產規模已經大到足以產生穩定的果實，像是配息或租金收入時，用果實去換取車輛，才是符合邏輯的配置順序。

機會成本 消失的十年複利效應

財務規劃最核心的概念是機會成本，當你決定將一筆錢投入一台新車時，你失去的不只是那筆錢，若是我們以 300 萬去看，將這 300 萬作為兩成的頭期款，買下一間總價 1500 萬的房產，在房地產年化漲幅僅需 3% 的保守預估，透過五倍槓桿的放大效應，加上這十年間房貸本金的持續償還，這間房子在十年後為你創造的淨資產（房屋市值扣除剩餘房貸）將高達約 1136 萬。

反觀若將這 300 萬直接買車，十年後這輛車的殘值在二手市場可能僅剩 50 萬左右，且這十年間你還必須額外支付保險、稅金、高級保養與油資，累計支出保守估計也在 200 萬以上，這一來一回，產生的財富差距就高達 1200 萬。

這就是專業投資者眼中真正的貧富分水嶺，有人將關鍵的種子資金放在會自己長大的資產上，利用時間與槓桿創造資產提升，甚至跨越階級，有人則放在會迅速消失的享受上，親手切斷了財富翻倍的機會點，這 1200 萬的差距，足以決定你下一個十年的生活品質，是來自於資產規模的從容，還是勞力所得的追趕。

精緻窮？跳脫社交陷阱

在現今社群媒體盛行的時代，精緻窮成為了一種隱形的傳染病，一輛好車帶來的即時回饋感很強烈，能在社交過程中立刻建立你的形象，而買房的過程則是漫長且充滿壓抑的，真正具備資產思維的人懂得延遲享受，關鍵重點在於你想要的是追求看起來富有，還是實際上富有？

當你擁有了房產，你便擁有了調度資金的彈性如增貸、轉貸，這在面對人生重大轉折如創業、家庭變故時，是車子完全無法提供的防禦力。

什麼時候先買車才是對的？

當然理財不能只講冰冷的數字，而不顧生活的品質，在以下三種特定情境下，先買車具備其合理性

高生產力的工具：如果你的職業是高階業務、接案工作者，且車輛能幫助你接觸到更高層級的客戶、縮短通勤時間的消耗，從而創造出遠超車折舊的收入增加，那麼車子便是資產。

剛性的家庭守護：對於上有老、下有小的三代同堂家庭，或居住在交通極度不便的偏遠地區，車輛提供的安全性與時間價值是房產無法立即替代的。

預算分流：如果你已有一套穩定的投資計畫，且買車並不會動搖你未來三年內買房的頭期款計畫，那麼適度的犒賞是有助於維持長期奮鬥動力的。

如何達成車房兩全？

如果目前你正站在這個選擇路口，會建議採取以下階段性策略

以房養車：優先累積房產頭期款並購屋，在持有房產三到五年後，利用房產的增值部分進行增貸，或利用省下的租金收入來租賃或購買車輛，這時你的車子是由資產產生的收益來買單，而非動用本金。

二手代步、資產優先：如果移動需求迫切，先購買一台 50 萬左右、折舊趨於穩定的高品質二手車，這能滿足 90% 的用車需求，同時保留百萬以上的資金繼續在市場中滾動複利。

別讓當下的方向盤 鎖死了未來的房門鎖

買車或買房，本質上是消費與投資的博弈，車子帶你駛向遠方，但房子卻能讓你站穩腳跟。在這個通膨高漲、資產價格變動劇烈的時代，擁有一個能隨著時間增值的財富定海神針，遠比擁有一台不斷貶值的移動工具更為重要，聰明的決策者，會先建立起穩固的資產防線，等到財富的雪球自動滾動時，你會發現，那台你心儀已久的跑車，不過是財富增值過程中的一抹隨手可得的風景。

理財是為了讓自己擁有更多選擇權，當你先選擇了房子，未來你會有更多車子可以選，但如果你先選擇了昂貴的車子，未來你可能連選擇房子的機會都失去了。

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