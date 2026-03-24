鉅亨研報
美股主動式 ETF 市場持續升溫，隨著 00997A 加入戰局，與 00988A、00983A、00989A 形成多元競爭格局。四檔產品雖同樣布局美股，卻在選股邏輯、產業配置與風險屬性上各具特色。隨 AI 與科技趨勢發酵，主動選股能否持續創造超額報酬，成為市場關注焦點。
* 本文彙整公開資訊僅供參考，本文提及之歷史數據統計，不代表未來投資之績效，投資人應審慎考量本身之需求與投資風險
* 主動式 ETF 不保證能超越績效指標、市場大盤或被動式 ETF 的報酬
一、00997A 是什麼?
全名：群益美國增長主動式 ETF
投資地區：聚焦美國市場。依規定投資於「美國有價證券」之總金額不得低於基金淨資產價值之 60%。
基金經理人：吳承恕
發行價格：每股新臺幣 10 元
經理費：採規模級距制。基金規模新台幣 200 億（含）以下為 1.2%；超過 200 億則降至 1.0%。
管理費：採規模級距制。規模新台幣 100 億（含）以下為 1.2%；超過 100 億則降至 0.1%。
保管銀行：第一商業銀行
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二、00997A 配息
00997A 採行季配息機制，預計每年 1、4、7、10 月進行除息。為了確保配息的穩定性與公平性，該基金納入了收益平準金機制。由於 00997A 核心聚焦於「高成長」美股標的，這些企業通常將盈餘投入再研發，股利發放較少。因此，本基金的收益分配來源可能包含股利所得、利息所得及資本利得。
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三、00997A 特色
00997A 最大的特色在於其主動式管理與群益獨家 A.C.E. 策略。該策略結合了質化選股（經理人市場判斷）與量化選股（動能因子篩選），旨在「AI + 明星成分股」中發掘最具增長潛力的標的。其核心配置採「黃金 333」布局，平衡穩健巨頭與爆發力新星：
此外，經理人會透過創新趨勢、高研發投資、營運成長、展望上修及股價動能等五大關鍵因子嚴格審核成分股。
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四、00988A、00983A、00989A 績效
根據證交所公開資訊與 yahoo 財經數據，比較 00997A、00988A、00983A、00989A 與 QQQ 科技指數績效
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代號
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一周
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一個月
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三個月
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00988A
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6.60%
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11.75%
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37.96%
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00983A
|
0.46%
|
-0.82%
|
-9.80%
|
00989A
|
1.64%
|
-1.32%
|
-4.82%
|
QQQ(被動)
|
-2.99%
|
-2.27%
|
-1.77%
資料時間: 2026/3/20
00997A 因成立時間尚短無法提供比較數據，00988A 近三個月大幅領先，反映資金集中在 AI／半導體等高成長族群；相對地，00983A、00989A 落後，顯示高成長股內部也出現分化。對比 QQQ 小幅回檔可以發現，主動 ETF 績效取決於「押中哪個成長敘事」，短期勝負更多來自風格輪動，長期表現有待持續觀察。
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五、00997A 怎麼買賣
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