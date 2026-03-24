鉅亨研報 2026-03-24 13:57

美股主動式 ETF 市場持續升溫，隨著 00997A 加入戰局，與 00988A、00983A、00989A 形成多元競爭格局。四檔產品雖同樣布局美股，卻在選股邏輯、產業配置與風險屬性上各具特色。隨 AI 與科技趨勢發酵，主動選股能否持續創造超額報酬，成為市場關注焦點。

* 本文彙整公開資訊僅供參考，本文提及之歷史數據統計，不代表未來投資之績效，投資人應審慎考量本身之需求與投資風險

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* 主動式 ETF 不保證能超越績效指標、市場大盤或被動式 ETF 的報酬

一、00997A 是什麼?

全名：群益美國增長主動式 ETF

投資地區：聚焦美國市場。依規定投資於「美國有價證券」之總金額不得低於基金淨資產價值之 60%。

基金經理人：吳承恕

發行價格：每股新臺幣 10 元

經理費：採規模級距制。基金規模新台幣 200 億（含）以下為 1.2%；超過 200 億則降至 1.0%。

管理費：採規模級距制。規模新台幣 100 億（含）以下為 1.2%；超過 100 億則降至 0.1%。

保管銀行：第一商業銀行

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二、00997A 配息

00997A 採行季配息機制，預計每年 1、4、7、10 月進行除息。為了確保配息的穩定性與公平性，該基金納入了收益平準金機制。由於 00997A 核心聚焦於「高成長」美股標的，這些企業通常將盈餘投入再研發，股利發放較少。因此，本基金的收益分配來源可能包含股利所得、利息所得及資本利得。

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三、00997A 特色

00997A 最大的特色在於其主動式管理與群益獨家 A.C.E. 策略。該策略結合了質化選股（經理人市場判斷）與量化選股（動能因子篩選），旨在「AI + 明星成分股」中發掘最具增長潛力的標的。其核心配置採「黃金 333」布局，平衡穩健巨頭與爆發力新星：

AI Future（題材機會）： 布局 AI 算力與雲端霸權等科技創新紅利。

Core Giants（核心護城河）： 重點持有美股七巨頭 (Magnificent 7)，掌握核心獲利動能。

Excellent Strike（增長發動機）： 運用量化模組，挑選具備強勁動能的 NASDAQ 100 強勢成長股。

此外，經理人會透過創新趨勢、高研發投資、營運成長、展望上修及股價動能等五大關鍵因子嚴格審核成分股。

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四、00988A、00983A、00989A 績效

根據證交所公開資訊與 yahoo 財經數據，比較 00997A、00988A、00983A、00989A 與 QQQ 科技指數績效

代號 一周 一個月 三個月 00988A 6.60% 11.75% 37.96% 00983A 0.46% -0.82% -9.80% 00989A 1.64% -1.32% -4.82% QQQ(被動) -2.99% -2.27% -1.77%

資料時間: 2026/3/20

00997A 因成立時間尚短無法提供比較數據，00988A 近三個月大幅領先，反映資金集中在 AI／半導體等高成長族群；相對地，00983A、00989A 落後，顯示高成長股內部也出現分化。對比 QQQ 小幅回檔可以發現，主動 ETF 績效取決於「押中哪個成長敘事」，短期勝負更多來自風格輪動，長期表現有待持續觀察。

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五、00997A 怎麼買賣

正式掛牌上市後投資人可直接使用大戶投 APP「零股 / 整張交易」買進。

如果想布局 00997A 以外其他美股主動式 ETF，同樣使用大戶投 APP「零股 / 整張交易」，無論是整張還是零股，都能輕鬆完成買賣。

或是 透過豐存股定期定額投資，

選擇標的、設定金額、定期定額扣款，便可輕鬆開始存股，