首件離岸風電再融資案27銀行金援 海能風電589億聯貸由兆豐銀共同主辦
鉅亨網記者張韶雯 台北
兆豐金控 (2886-TW) 旗下兆豐銀行積極布局永續金融，以實際行動力挺政府離岸風電政策，參與海能風電約新台幣 589 億元專案融資聯貸案並擔任共同主辦銀行。該案於 3 月 20 日完成再融資協議並達成融資到位，由兆豐銀行聯同 7 家公股行庫、9 家民營銀行及 10 家外資銀行共計 27 家金融機構共同參與。此案不僅是台灣首件離岸風電再融資聯貸案，更展現金融圈對能源轉型的支持，具備高度產業指標意義。
海能風電位於苗栗竹南外海，由風睿能源持股 51% 及捷碧能源持股 49% 組成，總裝置容量達 376 MW。該風場已於 2023 年 1 月完成 47 支風機安裝，同年 3 月全數併聯，並於 9 月 8 日正式取得商業運轉許可，成為台灣離岸風電第二階段首座商轉風場。自完工以來發電效率穩定，預計每年可供應約 38 萬戶家庭用電需求，為台灣再生能源注入強心針。
兆豐銀行持續深耕台灣綠能產業，穩固能源轉型所需資金動能。除海能風電案外，先前已主辦中能發電聯貸，並參與沃旭大彰化西南風場、國泰風能及丹麥哥本哈根基礎建設基金（CIP）之渢妙風場等融資案。
截至 2 月底，兆豐銀行在離岸風電相關產業的融資餘額已接近 200 億元。憑藉卓越的市場表現，兆豐銀行蟬聯亞太區貸款市場公會（APLMA）評選之 2025 年度台灣年度最佳聯貸銀行，專業實力深獲國內外機構信賴。
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