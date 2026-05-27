鉅亨研報 2026-05-27 10:29

一、AI、能源轉型推升稀土與關鍵資源大趨勢

【ETF觀察】009821 野村稀土關鍵資源 ETF 為何被搶買？AI、核能、黃金三大題材究竟藏著什麼機會？(圖:shutterstock)

AI、電動車、綠能發電全面加速，全球進入新一輪「關鍵資源搶奪潮」。

‌



高階晶片、電動車馬達需大量稀土；核能發電依靠鈾礦支撐 AI 資料中心巨量耗電；各國央行則持續買進黃金穩定外匯儲備。

這些需求同步推升「稀土、鈾、黃金」三大資源的重要性，使相關 ETF 成為市場關注焦點。

二、009821 投資什麼？一次布局稀土、鈾、黃金三大題材

009821 野村全球稀土與關鍵資源 ETF 主打三大供應鏈核心領域：

稀土： 用於 AI、電動車、伺服器、航太等高科技應用。

鈾礦： 全球核能復甦推動需求，AI 資料中心也使電力供應更仰賴核電。

黃金： 具避險屬性，各國央行持續增持，支撐長期需求。

ETF 透過全球大型礦商與資源開採企業組成成分股，讓投資人能以一檔 ETF 同時掌握三大原物料行情。

三、投資亮點：掌握供需缺口＋AI 能源需求長期紅利

009821 的亮點在於「長期供需失衡」與「AI 時代能源需求」兩大利多：

對想參與 AI 與能源轉型長期趨勢的投資人而言，009821 提供了一鍵布局多重關鍵資源的方式，具產業題材與避險雙重特性。

【延伸閱讀】