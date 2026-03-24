〈工業生產指數〉2月年增17.83% 前2月年增 22.95%創16年新高 3月可望續揚

鉅亨網記者張韶雯 台北 2026-03-24 17:02

經濟部統計處今 (24) 日公布 115 年 2 月工業生產統計，工業生產指數為 109.46，雖受農曆春節長假工作天數減少影響，導致月減 11.65%，受惠電腦電子產業產量翻倍成長，與去年同月相比仍強勁成長 17.83%。其中，製造業生產指數為 111.55，年增 19.64%，連續 3 個月正成長。合併計算 1 至 2 月數據，工業生產指數年增 22.95%，製造業年增 24.78%，雙雙創下自民國 99 年以來、16 年來的同期新高紀錄。

雙創16年同期新高！前2月工業、製造業生產年增22.95%、19.64% 可望3月續揚。（圖:經濟部提供）

觀察主要行業分類，資訊電子產業表現最為搶眼。受惠於全球雲端服務大廠積極投資 AI 基礎設施，以及高效能運算需求持續熱絡，電腦、電子產品及光學製品業 1 至 2 月平均年增率高達 124.12%，生產動能呈現翻倍跳升。

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電子零組件業則在 12 吋晶圓代工、IC 封測及 IC 載板等產品帶動下，1 至 2 月平均年增 24.95%，顯示半導體產業先進製程在 AI 浪潮支撐下，生產力道相當穩健。

相較於電子業的熱絡，傳統產業復甦進度相對遲緩。基本金屬業 1 至 2 月年減 4.66%，化學材料及肥料業年減 2.47%，主因是全球市場需求依然疲弱，且面臨海外同業的低價競爭壓力，部分廠商不得不採取減產或配合市況進行檢修。汽車及其零件業同樣年減 3.38%，主要受限於外銷訂單縮減及車廠去化庫存，不過電動轎車與電動大客車在政策扶持與新車上市帶動下逆勢增產，抵銷了部分跌幅。

機械設備業則是傳產中少數維持增長的亮點，1 至 2 月年增 8.78%。這主要歸功於半導體廠商持續在台灣擴建產能，對於電子與半導體生產設備、工業機器人及自動化設備的需求強勁，進而拉升機械業的產出。

展望後市，統計處指出，儘管地緣政治及貿易政策等不確定因素持續籠罩全球，但 AI 伺服器與半導體供應鏈的成長趨勢明確，可望持續支撐台灣製造業動能。