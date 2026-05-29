鉅亨網編譯許家華 2026-05-30 07:10

華爾街流傳已久的投資格言「5 月賣股離場 (Sell in May and go away)」今年再度失靈。在人工智慧(AI) 熱潮與科技股強勢領軍下，美股 5 月寫下數十年來最亮眼表現之一，標普 500 指數不僅成功收復春季跌勢，更創下 1950 年代以來最佳 5 月表現之一。

截至 5 月最後一個交易日，標普 500 指數本月累計上漲逾 5%，雖略低於去年 5 月的 6.2% 漲幅，但仍名列近 70 多年來表現最佳的 5 月份之一。這波漲勢主要由 AI 與半導體類股推動，即使美國與伊朗爆發軍事衝突、油價一度飆升，市場仍展現強勁韌性。

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以科技股為主的那斯達克綜合指數本月上漲超過 8.2%，雖低於去年同期 9.6% 的漲幅，但仍有望躋身史上前五大 5 月表現。

資訊科技類股成為最大功臣，整體類股 5 月累計大漲逾 18%，漲幅接近醫療保健類股的 4 倍，今年以來累計漲幅更逼近 30%。

Bowersock Capital Partners 執行長 Emily Bowersock Hill 表示，市場對股票的熱情有其合理性，因為 AI 基礎建設投資正以前所未見的速度擴張，加上美國就業市場穩定與消費支出展現韌性，形成支撐股市的重要力量。

她指出，AI 投資熱潮有效抵銷了伊朗戰爭、油價飆升以及地緣政治不確定性帶來的負面影響。對股市而言，企業獲利才是最重要的驅動因素，只要盈餘持續成長，股價仍有上漲空間。

企業財報也提供了有力支撐。根據 LSEG 統計，標普 500 成分企業第一季整體獲利較去年同期大增 29%，創至少 3 年來最強勁的獲利成長紀錄。包括高盛集團 (GS-US) 在內的多家華爾街機構，仍看好美股後市表現。

LPL Financial 首席股票策略師 Jeffrey Buchbinder 指出，自 3 月 30 日觸底以來，標普 500 指數僅用 39 個交易日便反彈約 18%，平均每日漲幅超過 0.8%，期間最大回檔僅 1.2%，顯示市場動能極為強勁。

他認為，美伊停火框架與地緣政治風險降溫是推升股市的重要催化劑，但企業獲利優於預期同樣是支撐漲勢延續的關鍵因素。

半導體族群則是本輪行情最大贏家。美光科技 (MU-US)5 月股價暴漲 78%，本週市值一度突破 1 兆美元大關，成為最新加入兆美元俱樂部的晶片企業。超微半導體(AMD-US) 則因展望優於預期，以及積極挑戰 AI 晶片龍頭輝達 (NVDA-US) 的市場地位，5 月股價勁揚 46%。

費城半導體指數自 4 月底以來已上漲超過 22%，第二季累計漲幅接近 70%，反映投資人持續湧入 AI 與晶片相關標的。

被稱為「科技七巨頭」的指數 5 月上漲近 7%。其中，特斯拉 (TSLA-US) 大漲逾 16%，市場預期馬斯克旗下太空探索科技公司 SpaceX 最快將於下月啟動首次公開募股 (IPO)。蘋果(AAPL-US) 則受惠於市場押注新一輪 AI 投資策略，股價上漲超過 15%，市值突破 4.6 兆美元。

然而，科技股的驚人漲勢也引發部分市場人士擔憂。分析師指出，在通膨壓力仍高、伊朗局勢尚未完全解除的背景下，市場估值正快速攀升，投資人情緒也逐漸趨於樂觀。

此外，夏季向來是美股成交量偏低的時期，6 月至 7 月企業消息面相對清淡，加上短線累積漲幅可觀，不排除出現獲利了結賣壓。

市場另一項關注焦點是 SpaceX 預計進行的 IPO。若以約 2 兆美元估值上市，將為市場帶來約 865 億美元新股供給，成為歷來規模最大的 IPO 之一，也將成為檢驗科技股資金動能的重要指標。

Buchbinder 警告，半導體與記憶體類股自 3 月低點以來呈現近乎拋物線式上漲，多項技術指標已進入歷史高檔區。雖然超買本身未必意味著行情結束，但隨著市場持倉愈來愈集中，短期獲利回吐或資金輪動的風險正逐漸升高。