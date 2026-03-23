IEA警告：當前能源危機已超越1970年代 考慮再釋石油儲備
鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導
國際能源署 (IEA) 執行幹事法 Fatih Birol 警告，當前由中東衝突 (美以對伊朗戰爭) 引發的能源危機，其嚴重程度已遠超 1970 年代的石油衝擊，且其破壞規模堪稱「歷史上最大規模的石油供應中斷」。
Birol 周一 (23 日) 表示，由於伊朗戰爭，「如有必要」，IEA 正與亞洲和歐洲各國政府磋商釋放更多儲備石油事宜。
Birol 詳細對比了歷史數據：在 1973 年與 1979 年的兩次石油危機中，全球每日各損失約 500 萬桶原油。然而，當前的危機已導致全球每日損失高達 1100 萬桶原油，規模超過了過去兩次重大石油衝擊的總和。
此外，天然氣市場的受創程度同樣驚人。Birol 指出，俄羅斯入侵烏克蘭後，歐洲失去了約 750 億立方米的天然氣供應；而目前的危機已導致全球失去約 1400 億立方米的天然氣，幾乎是先前的兩倍。他總結稱，這場危機實質上是「兩次石油危機加上一次天然氣危機」的累加。
危機的核心在於荷姆茲海峽 (Strait of Hormuz) 的實際關閉。這一要道平時承載全球約 20% 的石油供應，目前的中斷已導致全球油價大幅飆升。Birol 強調，這不僅影響燃油供應，還嚴重波及化肥、石化產品及氦氣等全球經濟的「生命線」，將產生長期的負面影響。
為了穩定市場，IEA 成員國已於 3 月 11 日同意釋放創紀錄的 4 億桶戰略石油儲備。Birol 透露，IEA 正積極與亞洲及歐洲政府磋商，評估是否需要啟動第二輪協同干預。Birol 坦言，釋放儲備並非根本解決方案，但能有效緩解經濟陣痛。
Birol 指出，亞洲處於這場危機的最前線，因為該地區高度依賴通過荷姆茲海峽的能源與物資。澳洲與新加坡已發表聯合聲明，承諾加強區域能源供應鏈的韌性並加速轉型。
Birol 警告，即使衝突立即結束，受損的基礎設施也需要時間修復，能源市場的動盪短期內恐難平息。最後，他呼籲消費者也應參與節能，因為單靠供應端措施，已無法完全抵消目前的破壞規模。
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