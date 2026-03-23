鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2026-03-23 13:30

國際能源署 (IEA) 執行幹事法 Fatih Birol 警告，當前由中東衝突 (美以對伊朗戰爭) 引發的能源危機，其嚴重程度已遠超 1970 年代的石油衝擊，且其破壞規模堪稱「歷史上最大規模的石油供應中斷」。

IEA警告：當前能源危機已超越1970年代 考慮再釋石油儲備(圖:shutterstock)

Birol 周一 (23 日) 表示，由於伊朗戰爭，「如有必要」，IEA 正與亞洲和歐洲各國政府磋商釋放更多儲備石油事宜。

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Birol 詳細對比了歷史數據：在 1973 年與 1979 年的兩次石油危機中，全球每日各損失約 500 萬桶原油。然而，當前的危機已導致全球每日損失高達 1100 萬桶原油，規模超過了過去兩次重大石油衝擊的總和。

此外，天然氣市場的受創程度同樣驚人。Birol 指出，俄羅斯入侵烏克蘭後，歐洲失去了約 750 億立方米的天然氣供應；而目前的危機已導致全球失去約 1400 億立方米的天然氣，幾乎是先前的兩倍。他總結稱，這場危機實質上是「兩次石油危機加上一次天然氣危機」的累加。

危機的核心在於荷姆茲海峽 (Strait of Hormuz) 的實際關閉。這一要道平時承載全球約 20% 的石油供應，目前的中斷已導致全球油價大幅飆升。Birol 強調，這不僅影響燃油供應，還嚴重波及化肥、石化產品及氦氣等全球經濟的「生命線」，將產生長期的負面影響。

為了穩定市場，IEA 成員國已於 3 月 11 日同意釋放創紀錄的 4 億桶戰略石油儲備。Birol 透露，IEA 正積極與亞洲及歐洲政府磋商，評估是否需要啟動第二輪協同干預。Birol 坦言，釋放儲備並非根本解決方案，但能有效緩解經濟陣痛。

Birol 指出，亞洲處於這場危機的最前線，因為該地區高度依賴通過荷姆茲海峽的能源與物資。澳洲與新加坡已發表聯合聲明，承諾加強區域能源供應鏈的韌性並加速轉型。