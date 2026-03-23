鉅亨網編譯莊閔棻 2026-03-23 15:20

祖克柏打造「CEO AI代理」！帶領Meta重回「快速行動」時代。(圖：Shutterstock)

根據《華爾街日報》報導，這個仍在開發中的執行長代理，目前正幫助祖克柏更快速地獲取資訊。例如，直接為他找出原本需要透過多層員工才能取得的答案。

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祖克柏的 AI 代理計畫反映出 Meta 正努力加快工作節奏、精簡組織層級，並改變員工的日常工作，以便在面對人數較少的 AI 原生新創公司時保持競爭力。

Meta 視 AI 採用為未來成功的關鍵，並正積極嘗試將更多 AI 整合到業務中。

據悉，祖克柏最近也花更多時間投入程式設計，他在 1 月份的財報電話會議中透露了部分相關努力。

他表示：「我們正在投資 AI 原生工具，讓 Meta 的每位員工都能完成更多工作。我們在提升個人貢獻者的重要性，並扁平化團隊結構。如果我們做到這一點，我相信工作效率會大幅提升，而且工作過程會更有趣。」

AI 工具的使用已迅速在 Meta 內部蔓延，並已成為員工績效評估的一個考量因素。

熟悉內部情況的人士透露，Meta 的內部留言板上充滿了員工分享的新 AI 使用案例，以及他們利用 AI 自行開發的新工具。

公司內部有人形容，這種氛圍讓人想起公司早期還叫 Facebook 時的情景，當時非官方的內部座右銘是「快速行動，打破常規」（move fast and break things）。

不過，祖克柏在近期一次庭審作證時表示，公司已逐漸拋棄這一口號，轉向更接近「在穩定基礎下快速行動」（move fast with stable infrastructure）的新理念。

據悉，員工已開始使用如 My Claw 之類的個人代理工具，這些工具可以存取他們的聊天紀錄和工作檔案，並能代替員工與同事或同事的個人代理進行溝通。

根據熟悉內部情況的人士，另一款名為 Second Brain 的 AI 工具也在公司內部逐漸受到重視。

Second Brain 介於聊天機器人與個人代理之間，由一名 Meta 員工基於 Claude 開發，可用於索引與查詢專案文件等多種用途。該員工在內部公告中表示，這個工具「旨在成為 AI 幕僚長」。

有些人士指出，內部訊息板上甚至有一個群組，是員工的個人代理彼此互相交流的場所。另外，Meta 本月早些時候收購了 AI 代理社交平台 Moltbook，並聘用其創辦人。

據悉，Meta 近期也收購了新加坡創業公司 Manus，該公司開發的個人代理能替用戶執行各種任務，Meta 已將其工具內部化使用。

新 AI 組織成立 Meta 加速語言模型開發與員工 AI 應用

Meta 近期成立了一個新的應用 AI 工程組織，專門利用 AI 加速公司大型語言模型的開發。

根據《華爾街日報》先前報導，這些團隊採用極度扁平化的結構，最多可有 50 名個人貢獻者僅向一位經理報告。

負責該組織的 Meta 高層 Maher Saba 在內部公告中表示：「我們從組織成立的第一天起，就以 AI 為核心來設計這個團隊。」這些團隊直接向公司技術長 Andrew Bosworth 報告。

公司內部員工表示，他們被鼓勵每週多次參加 AI 教學會議、頻繁參與 AI 駭客松，並自行開發 AI 工具以提升工作效率。

雖然有員工形容目前的 Meta 時期充滿樂趣與賦能感，但也有人指出，快速變革及對 AI 的高度專注，讓員工對潛在裁員感到焦慮。

Meta 在 2022 年首次進行裁員，當時員工數量在疫情期間曾近乎翻倍，達到 87,314 人。面對數位廣告市場下滑及股價走低，Meta 最終裁掉了 11,000 個職位。

祖克柏將 2023 年定為 Meta「效率年」，宣布未來數月將再裁掉 1 萬人，並降低招聘速度。至年底，Meta 員工數降至約 67,000 人。

隨後幾年，員工人數逐步回升，截至最新官方統計，Meta 員工數已達 78,865 人。

在本月初的一次會議上，Meta 的財務長 Susan Li 強調了更新 Meta 的人力資源管理實踐以適應 AI 領域競爭的重要性。