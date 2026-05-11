鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2026-05-11 14:40

美國總統川普周一 (11 日) 公開拒絕了伊朗針對結束戰爭所提出的最新回應，稱其內容「完全不可接受」。此舉引發國際市場劇烈反應，布蘭特原油價格應聲上漲 4.1% 至每桶 105.50 美元，西德州原油也攀升 4.4% 至 99.80 美元。

據伊朗半官方的塔斯尼姆通訊社報導，伊朗透過巴基斯坦轉達回應，要求立即結束衝突，並保證美國與以色列不再對伊朗發動攻擊。然而，華盛頓要求的停火條件則包含恢復荷姆茲海峽自由通行，以及伊朗必須暫停核濃縮活動。以色列總理納坦雅胡 (Benjamin Netanyahu) 更是強硬表示，除非伊朗的濃縮鈾庫存被徹底清除，否則與伊朗的戰爭不會結束。

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自 2026 年 2 月 28 日戰爭爆發以來，荷姆茲海峽實質上已處於關閉狀態，嚴重干擾全球約五分之一的石油與天然氣供應。儘管 4 月初曾達成暫時停火以進行談判，且川普一度無限期延長休戰，但此次談判破裂使能源價格再度劇烈波動。

在能源供應受阻之際，大型能源企業卻因價格飆漲而獲利豐厚。沙烏地阿美 (Aramco) 宣布今年第一季利潤成長超過 25%，BP 與殼牌 (Shell) 的盈餘也出現大幅攀升。