鉅亨網編譯余曉惠 2026-03-21 12:40

川普政府周五 (20 日) 表示，已從戰略石油儲備 (SPR) 向石油公司借出 4520 萬桶原油，在此同時，美國財政部也宣布針對伊朗海上石油的臨時豁免措施，試圖平抑因伊朗戰爭而飆升至四年高點的油價。

首批計畫交付石油業者 規模占預算目標逾五成

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美國上周宣布計劃首批釋油 8600 萬桶，周五宣布的規模占了 52%。美國最終目標是借出 1.72 億桶原油，在今年至明年期間陸續交付。

美國能源部在聲明中表示，獲得首批 SPR 借貸計畫的公司包括：BP Products North America、Gunvor USA、Marathon Petroleum 及 Shell Trading。

這項借貸計畫是與國際能源署 (IEA)32 個成員國達成協議的一環，該協議旨在釋出總計 4 億桶儲油。自美國與以色列 2 月 28 日對伊朗發動戰爭以來，國際油價一路大漲，達到俄羅斯入侵烏克蘭以來的最高點。

交換合約結構罕見 業者須支付最高 22% 溢價

美國能源部表示，為了在「不增加美國納稅人成本」的情況下穩定市場，石油公司未來歸還原油時，須額外支付實體原油作為溢價 (premium)。

這項交換合約的結構相當罕見，要求石油公司支付 18-22% 的溢價，投標者甚至可以提供更高比例的實物回報，以爭取合約。

能源部指出，首批計畫最終將為 SPR 增加近 1000 萬桶原油庫存。截至周五，其他獲得合約的公司還包括：Energy Transfer Crude Marketing、Mercuria Energy America、Trafigura Trading 及 Vitol。

目前儲存於德州與路易斯安那州海岸地下鹽穴的 SPR 庫存約為 4.15 億桶，相當於全球約四天的使用量。美國最終計劃從 SPR 交換出 1.72 億桶，並預期石油公司歸還的原油含溢價之後共約 2 億桶。

美國財政部周五 (20 日) 發布一項為期 30 天的通用許可 (general license)，允許出售那些在周五凌晨 12 點 01 分之前已經裝載上船的伊朗原油及石化產品，藉此減輕石油供給壓力。

繼俄羅斯後臨時豁免伊朗海上石油

川普政府為對抗油價飆漲，正在採取一連串行動。美國財政部周五發布一項為期 30 天的通用許可 (general license)，允許出售已裝載上船的伊朗原油及石化產品銷售。

美國先前也曾針對遭制裁而存放在油輪上的俄羅斯原油採取類似措施，以增加市場供應。