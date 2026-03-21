羅素2000率先失守修正區間 美股主指壓力升溫

鉅亨網編譯陳又嘉 2026-03-21 10:10

《MarketWatch》報導，美國股市周五 (20 日) 大幅收低，投資人結束又一個動盪的一周。由於幾乎沒有跡象顯示伊朗衝突即將結束，許多投資人不願在周末前持有風險部位，擔心局勢進一步升溫。

羅素2000率先跌入修正區間，美股主指壓力升溫(圖：Shutterstock)

最終，小型股指數羅素 2000 收盤進入修正區間，即較近期高點下跌 10% 以上。該指數原本走勢強勁，但自美國與以色列在 2 月底對伊朗發動攻擊以來，行情出現明顯反轉。

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羅素 2000 上一次進入修正區間是在 2025 年 1 月。隨後在美國總統川普宣布「解放日」關稅政策後，該指數一度短暫跌入熊市，當時全球金融市場受到衝擊。

周五盤中，那斯達克綜合指數一度也接近收於修正區間，但尾盤跌幅縮減。該指數仍下跌 2%，為 2 月 12 日以來最大單日跌幅。根據 FactSet 數據，目前那斯達克已較四個月前的歷史收盤高點下跌 9.7%。

隨著原油價格持續上漲，股市跌勢在午盤交易時段加劇。川普在白宮外向記者表示，他反對與伊朗停火，但也指出當美國認為時機成熟時，以色列可能會同意結束戰事。此外，五角大廈向該地區增派部隊的消息，也在周五對市場造成衝擊。

Interactive Brokers 首席策略師 Steve Sosnick 表示，「投資人原本期待衝突能迅速結束。」他指出，無論是川普政策轉向，或伊朗政權讓步，市場都樂見。但他表示，「考量該地區已造成的破壞，情勢短期內不太可能恢復正常。」

布蘭特原油 (Brent) 本周收在每桶 110 美元以上，為 2022 年以來首見。隨著市場對降溫的期待消退，包括標普 500 在內的主要指數已連續第四周收黑。

Spectra Markets 總裁 Brent Donnelly 指出，「隨著伊朗戰爭進入第四周，快速結束衝突的希望破滅，悲觀者與油市專家的看法正逐漸主導市場。」

技術面指標顯示，股市支撐力開始減弱。標普 500 周四跌破 200 日移動平均線，結束連續 214 個交易日站穩該水準之上的紀錄。

華爾街越來越多策略師預期，標普 500 與道瓊工業指數可能跟隨羅素 2000 進入修正區間。

Yardeni Research 創辦人 Ed Yardeni 本周稍早表示，他預期伊朗戰爭將導致美股回檔 10% 至 15%，並認為這將是良好的進場機會。

根據高盛交易部門的書面評論，本周大量拋售可能來自避險基金。一名高盛交易策略師指出，長期投資型避險基金周四淨賣出 96 億美元股票，為 2022 年以來最大規模。

Donnelly 也表示，「這讓人想起 COVID 疫情爆發前，以及 2022 年俄羅斯入侵烏克蘭前的那段時期，當時多數交易員與投資人更害怕錯過上漲行情，而不是積極避險下跌風險。」

標普 500 內部結構亦顯著轉弱，顯示指數處於更脆弱的位置。周五僅有 18% 的成分股站上 50 日移動平均線，為 4 月 21 日以來最低。