鉅亨網編譯余曉惠 2026-03-22 12:00

對美國重演 1970 年代至 1980 年代初期「停滯性通膨』(Stagflation) 的恐懼正在飆升，MarketWatch 專欄作家 Mark Hulbert 以歷史經驗指出，其實在這種時候，還是有少數資產的表現特別出色，例如美國小型股和房地產類股。

抗通膨不靠黃金？停滯性通膨時期「這兩大資產」實質報酬更亮眼 (圖:Shutterstock)

美國在 1973 年至 1982 年受困於停滯性通膨的十年間，消費者物價指數 (CPI) 年增率達到 8.7%，而國內生產毛額 (GDP) 成長率只有前二十年的一半左右。

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美股大盤在那個十年中表現落後的關鍵原因之一，是因為 1973 年時主導標普 500 指數的是一群本益比極高的成長股，也就是所謂的「漂亮五十」(Nifty Fifty)，這些股票後來劇烈下跌。

比起當時的 50 檔股票，現在的標普 500 指數集中度更高，只有五檔到七檔股票對指數走勢擁有巨大的影響力。

第二個表現亮眼的資產類別是美國房地產。根據涵蓋 1870 年至 2015 年全球報酬率的綜合數據，從 1973 年到 1982 年，房地產計入通膨後的年化報酬率為 5.5%。

不同於其他僅計算房價增值的模型，該數據同時反映了資本增值與租金收入。

值得注意的是，黃金雖然在通膨升溫時被視為首選資產，但無法完整計算這段時期的表現，因為美國公民直到 1974 年底才被允許合法持有黃金。

數據顯示，從 1974 年底美國公民可合法持有黃金算起、一直到 1982 年底，黃金現貨的年化實質報酬率為 3.4%，不如小盤股或房地產。