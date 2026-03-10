鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導 2026-03-10 18:00

中國交通運輸部周一 (9 日) 就國際航運經營行為分別約談了馬士基集團、地中海航運 (MSC) 公司有關負責人，但交通部未公佈具體約談細節，有專家認圍

牽涉巴拿馬港口？中國交通運輸部突約談馬士基、地中海航運 (圖:shutterstock)

中國《央視新聞》報導，馬士基發布中東至印度至地中海航線 (ME11) 及中東至印度至美國東岸航線 (MECL) 改道好望角通告。馬士基表示，鑑於中東軍事衝突升級導致安全情勢持續惡化，經與安全合作夥伴密切協調，決定暫時暫停未來經曼德海峽的蘇伊士運河航線。即日起，所有 ME11 及 MECL 航線將改道好望角航行。

地中海航運上周六 (7 日) 表示，將對所有從地中海和黑海運往印度次大陸、紅海及東非地區的貨物徵收緊急燃油附加費。自下周一 (16 日) 起直至另行通知，從地中海和黑海運往紅海地區的緊急燃油附加費 (EFS) 將按 30 美元 / 乾貨標準箱 (TEU)、50 美元 / 冷藏標準箱(TEU) 收取;

從地中海和黑海運往東非地區的緊急燃油附加費（EFS）將按 60 美元 / 乾貨箱 (UTEU/TEU) 收取標準箱。

專家表示，被約談的兩家公司不僅是全球班輪運輸市場的重量級企業，同時也與近期備受關注的巴拿馬運河港口爭議密切相關。

此前，巴拿馬最高法院裁定，香港長和集團旗下公司經營的巴拿馬運河附近兩座港口的特許經營合約違反憲法，相關經營權被撤銷。涉及港口包括運河太平洋一側的巴爾博亞港以及大西洋一側的克里斯托瓦爾港。

隨後，巴拿馬宣布，由航運企業暫時接手相關港口營運, 其中，巴爾博亞港由馬士基集團暫時接管，克里斯托瓦爾港則由地中海航運公司方面暫時接管。長和方面則對相關裁決表示強烈反對。

公開資料顯示，長和旗下巴拿馬港口公司已採取多項法律行動，包括依據國際商會仲裁規則啟動國際仲裁程序，並向巴拿馬政府提出至少 20 億美元的索賠。同時，長和也向巴拿馬海事管理局提出申請，要求立即歸還被扣押的公司文件及資料。