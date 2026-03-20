鉅亨網編譯許家華 2026-03-21 07:40

隨著伊朗戰事進入第三週並推升燃料價格，美國喬治亞州長 Brian Kemp 於周五 (20 日) 宣布暫停州內汽油稅 60 天，成為自 2 月 28 日衝突爆發以來首個提供此類減負措施的州政府。

根據政策內容，喬治亞州將暫停每加侖 33.3 美分的汽油稅與 37.3 美分的柴油稅，期望在油價飆升之際緩解民眾負擔。此次措施正值中東供應受阻之際，戰火已嚴重干擾全球能源供應鏈。

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市場數據顯示，美國全國汽油均價周五升至每加侖 3.912 美元，創 2022 年 10 月以來新高，並較美以對伊戰爭爆發以來上漲 31%。供應緊張主要來自中東產油區輸出受限，尤其是關鍵航道荷姆茲海峽通行風險升高，該海峽為全球主要石油運輸樞紐之一。

川普政府正評估多項軍事選項，以確保油輪能安全通過荷姆茲海峽，避免供應進一步惡化。不過川普本月稍早接受訪問時表示，對油價上漲並不擔憂，並預期戰爭結束後價格將「非常迅速」回落。

民調顯示，高油價已對家庭財務造成壓力。根據 Reuters/Ipsos 調查，55% 的受訪者表示家庭財務至少「受到一些影響」，其中 21% 認為影響「相當大」。顯示能源成本上升正逐步侵蝕消費能力。

此外，媒體報導指出，白宮正研擬更多措施以減輕民眾在加油支出上的負擔，反映油價問題已成為當前經濟與政治關注焦點。