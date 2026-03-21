戰事推升能源風險 瑞銀續挺全球股市

鉅亨網編譯陳又嘉 2026-03-21 12:01

《Investing.com》報導，自美國與伊朗戰爭爆發以來，全球股市出現回落，但瑞銀 (UBS) 在能源風險升高之際，仍維持對股票資產的「具吸引力」評級。

瑞銀示警能源風險，但仍看多全球股市(圖：Shutterstock)

在策略師 Fabian Deriaz 主導的報告中，瑞銀指出，若能源供應中斷持續，「左尾風險 (極端下行情境) 將顯著上升」，並表示荷姆茲海峽 (Strait of Hormuz) 實際上已接近封閉狀態。

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儘管如此，該行預期衝突「未來幾周內有望降溫」，並認為整體投資環境仍具支撐力。

瑞銀表示，地緣政治衝擊「平均來說，往往很快被市場消化並逢低買進」，但強調在能源供應恢復正常之前，分散投資與風險管理至關重要。

在整體環境方面，瑞銀認為仍具利多支撐，包括「關稅壓力減輕、聯準會 (Fed) 預期降息，以及財政政策支持」。

瑞銀預估，今年 MSCI AC 世界指數 (MSCI AC World Index) 企業獲利將成長 12%，並預期至 2026 年獲利成長動能將進一步擴大。

該行指出，若油價持續維持高檔，可能對經濟成長、通膨及央行政策帶來壓力，但認為衝突長期化的可能性不高，因為「美國延長衝突將承擔高昂的政治成本」。

在市場波動回落後，瑞銀預期投資人將重新聚焦中期驅動因素，例如「周期性復甦」以及 AI 與美國科技產業的發展。

該行持續建議投資人布局多元化的結構性主題，包括 AI、電力與資源，以及長壽經濟，同時在 AI 領域採取更精選的投資策略。