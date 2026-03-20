鉅亨網編譯陳又嘉 2026-03-21 06:30

瑞銀 (UBS) 維持對美國股票的「具吸引力」評級，認為儘管地緣政治緊張與近期市場波動，但多頭市場的基本驅動因素依然完好。

據《Investing.com》，由瑞銀全球投資總監暨美國股票主管 David Lefkowitz 領軍發布的報告指出，標普 500 指數預計在 2026 年 6 月達到 7,300 點，並在 2026 年底升至 7,700 點，主要受「穩健的獲利成長、聯準會 (Fed) 政策支撐，以及 AI 採用」帶動。

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瑞銀認為，今年以來市場展現的韌性，反映出整體環境仍具支撐力。

該機構表示，「企業獲利維持穩健成長，聯準會可能在今年稍晚降息，而 AI 的應用將為股東創造價值。」

瑞銀預估 2026 年標普 500 每股盈餘 (EPS) 為 310 美元，相當於成長 11%。

在地緣政治方面，瑞銀的基本情境假設美國與伊朗衝突僅對能源供應造成短暫干擾。

該行預期油價將從高檔回落，為股市進一步上漲鋪路。

瑞銀警告，若「未來幾周波斯灣的能源供應未能恢復」，投資人應為股市可能下跌做好準備，但同時指出，歷史經驗顯示，標普 500 在地緣政治事件後「通常會上漲」。

瑞銀亦強調，部分市場訊號顯示仍有上行空間。該行指出，3 月市場波動加劇時，VIX 恐慌指數收在 29 以上，「高於 93% 的歷史觀測值」，而歷史上標普 500 在此之後一年平均報酬超過 20%。