美超微暴跌超33% 市值蒸發60億美元 寫近六年最慘日

鉅亨網編譯羅昀玫 2026-03-21 07:38

AI 伺服器大廠美超微共同創辦人廖益賢等 3 人涉嫌共謀非法將美國 AI 技術與搭載輝達晶片的 AI 伺服器轉移至中國，美超微 (SMCI-US) 股價週五 (20 日) 慘遭空頭重擊。

美超微暴跌超33% 市值蒸發60億美元 寫近六年最慘單日表現 (圖：shutterstock)

美超微單日暴跌 33% 至 20.53 美元，市值蒸發 60 億美元，創下自 2018 年以來最大單日跌幅，同時成為標普 500 指數當日表現最差成分股。

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美超微高層遭起訴

據美國檢方週四公布的起訴內容，涉案 3 人分別為廖益賢 (Yih-Shyan “Wally” Liaw)、張瑞滄 (Ruei-Tsang “Steven” Chang) 與孫廷偉 (Ting-Wei “Willy” Sun)，涉嫌將搭載受管制輝達晶片的 AI 伺服器轉運至中國，違反美國出口管制法規。

其中，廖益賢為美超微共同創辦人兼高階主管，張瑞滄為美超微台灣分公司總經理，孫廷偉則為承包商。

檢方表示，涉案人士透過一家東南亞公司作為中介，偽造文件掩蓋最終流向，並安排物流重新包裝設備，以規避監管。同時，在倉儲中設置「假伺服器」應付內部稽核與美國出口管制官員檢查，實際貨物早已運往中國。

起訴內容顯示，相關操作自 2024 年以來已帶來約 25 億美元銷售額，其中 2025 年 4 月至 5 月期間，就有約 5.1 億美元伺服器經由中介轉往中國，且未取得美國商務部出口許可。

此外，張瑞滄被指協助安排「友好」審計人員，避免關鍵設施遭檢查；廖益賢則被控積極推動導入更先進的輝達 B200 晶片，並要求加快出貨節奏，以趕在新出口限制生效前完成交付。

目前廖益賢與孫廷偉已遭逮捕，張瑞滄仍在逃。美國檢方強調，涉及敏感科技的違法行為必須迅速處理，否則法律將形同虛設。

華爾街聚焦此事件對客戶信任與訂單衝擊

Raymond James 分析師 Simon Leopold 指出，此案規模可能動搖供應鏈關係，特別是影響到與輝達、雲端服務商及對合規高度敏感的美國客戶合作。

Melius Research 分析師 Ben Reitzes 則表示，潛在受影響營收規模龐大，依市場預估，美超微未來四季 AI 伺服器出貨金額約 470 億美元，八季更超過 1000 億美元，部分訂單已有重新分配的可能。

Bernstein 分析師 Mark Newman 進一步指出，此案對公司信譽構成重大挑戰，特別是涉案核心人物廖益賢曾因財務問題離開公司後再度回任，如今再次捲入爭議，將加深市場疑慮。

外界同時關注輝達是否調整與美超微的合作關係。分析師認為，若供應鏈出現變化，恐直接影響其 GPU 供應能力，進一步衝擊 AI 伺服器業務。

美超微聲明指出，公司擁有完善合規制度，並持續遵守美國出口與再出口管制法規，目前正全力配合政府調查。公司亦已將涉案兩名員工停職，並終止與相關承包商合作。

儘管美超微強調公司並未被列為被告，但此事件對公司形象造成極大壓力。美超微週五盤後亦宣布，廖益賢已離開董事會，且立即生效！

回顧過往黑歷史，美超微曾被知名放空機構興登堡指該公司長年操縱會計報告、有「明顯的會計問題、未披露的關聯交易」等重大缺失，接著美超微又發生延後提交年報，其會計師事務所 Ernst & Young 亦於 2024 年辭任。最終公司補交財報後，才驚險化解下市風險。