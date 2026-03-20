鉅亨網編譯陳韋廷 2026-03-20 15:00

葉門胡塞武裝組織政治局成員 Mohammed al-Bukhaiti 近日表示，為支援伊朗，該組織可能封鎖曼德海峽。該水道連接紅海與亞丁灣，是溝通歐亞非三大洲的海上咽喉，全球約 12% 貿易、30% 貨櫃運輸依賴該海峽。

曼德海峽距伊朗控制的霍爾木茲海峽約 2500 公里，若同時受影響，將重創全球能源與貿易。

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胡塞武裝組織表示，若封鎖曼德海峽，將只針對參與攻擊伊朗、伊拉克、黎巴嫩和巴勒斯坦的國家船隻。

一旦紅海航運受阻，航運公司恐改道好望角，運輸時間將增加兩周至一個月，每艘貨輪成本上升 40 萬至 100 萬美元，恐推高全球物價。

胡塞武裝組織自 2014 年以來便控制紅海多個港口，2019 年曾以飛彈和無人機襲擊沙烏地阿拉伯油田，致其石油產量減半、油價飆升。

2023 年 10 月，以色列跟巴勒斯坦衝突爆發後，胡塞武裝組織屢次攻擊以色列相關船隻。

儘管胡塞武裝組織缺乏正規海軍，外界原認為難以完全封鎖海峽，但英國海事貿易行動中心 (UKMTO) 警告，當地安全風險仍高，所有國家船隻都可能受波及。

面對威脅，沙烏地阿拉伯積極強化西部港口，與馬士基、赫伯羅特合作開通新航線，並將部分原油出口改道延布港，產量已恢復至美伊戰爭前六成。