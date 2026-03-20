鉅亨網編輯林羿君 2026-03-20 12:57

日元「最後防線」鬆動！油價飆漲嚇跑遊客 160大關恐難守。(圖:shutterstock)

日元兌美元匯率持續徘徊在 1 美元兌 158 日元區間，市場正密切關注日本政府是否會出手干預匯市，專家分析認為，推動匯率向 160 大關靠攏的力道極其強勁。

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更令市場擔憂的是，油價高漲正推升全球航空運輸成本，恐顯著抑制了海外遊客的造訪意願。

目前觀光相關行業已傳出警訊。受中東局勢動盪與燃油附加費調升影響，已有部分歐洲與中東前往日本的旅遊團出現取消情況。