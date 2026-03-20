日元「最後防線」鬆動！油價飆漲嚇跑遊客 160大關恐難守
鉅亨網編輯林羿君
日元對美元貶值的態勢不斷加劇，目前日元貶值的主因雖來自賣壓擴大，若全球油價長期居高不下，恐將導致訪日外國遊客減少，進而使「日元買盤縮減」，進一步引爆日元的新一輪貶勢。
日元兌美元匯率持續徘徊在 1 美元兌 158 日元區間，市場正密切關注日本政府是否會出手干預匯市，專家分析認為，推動匯率向 160 大關靠攏的力道極其強勁。
原油價格上漲對日本經濟造成多重壓力。首先，由於日本能源資源高度依賴進口，油價飆升將導致貿易逆差擴大，迫使企業增加賣出日元、買入美元以支付成本。
其次，通膨加速與經濟前景的不確定性，使得日本銀行對升息持謹慎態度，難以扭轉日元遭到拋售的結構性困局。
更令市場擔憂的是，油價高漲正推升全球航空運輸成本，恐顯著抑制了海外遊客的造訪意願。
目前觀光相關行業已傳出警訊。受中東局勢動盪與燃油附加費調升影響，已有部分歐洲與中東前往日本的旅遊團出現取消情況。
根據估算，若西德州原油價格持續徘徊在每桶 100 美元的高檔，2026 年訪日外國遊客總數可能比 2025 年減少約 6%，減少幅度甚至可能因全球經濟疲軟而進步擴大。這對長期扮演日本服務收支「防波堤」角色的旅行收支順差而言，無疑是重大打擊。
長期以來，日本藉由入境旅遊帶來的強勁買氣，抵銷了數位收支逆差等服務性虧損。然而，目前的趨勢顯示旅行收支順差規模正在縮減，一旦觀光紅利無法填補因油價上漲與數位支出的資金外流，結構性的日元拋售壓力將更難化解。
分析師指出，單次的升息行動難以動搖日元賣盤結構，只要原油高價與觀光減速的隱憂存在，日元匯率恐怕短期內難以見到真正的反轉趨勢。
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