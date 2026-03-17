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外匯

日元陷160保衛戰 日財長警告偏離基本面、將果斷出手

鉅亨網編輯林羿君

日本財務大臣片山皐月周二 (17 日) 表示，近期匯市波動與基本面不符，並重申當局可能採取行動以因應匯率走勢。

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日元陷160保衛戰 日財長警告偏離基本面、將果斷出手。(圖:shutterstock)

片山強調，考量匯率對民生影響重大，政府已隨時準備採取應對措施，並呼應她週一所稱必要時將採取「果斷行動」的說法。在日方政策語言中，此舉通常被視為匯率干預的最強烈預告。


在片山發表談話之際，日元持續徘徊在接近兌美元 160 的水準，週二東京盤中約報 159.35；本週稍早一度貶至 159.75，創今年新低。回顧 2024 年，日方曾數度在日元跌破 160 門檻時啟動干預措施以支撐匯價。

青空銀行首席市場策略師 Akira Moroga 指出，片山提出「果斷行動」一詞，已接近政策溝通中的最強措辭之一，在日元兌美元匯率逼近 160 之際，此番言論明確表達抑制日元進一步貶值的意圖，而市場對干預的顧慮，已在一定程度上壓抑美元的上漲空間。

然而，不同於今年 1 月份主要由投機性交易推動的貶勢，近期日元走弱主要受中東局勢左右，使得日本政府面臨的應對空間相對受限。

儘管當時日美曾進行協調式的匯率檢查以穩定盤勢，但三菱日聯銀行（MUFG Bank）東京環球市場調查部門主管井野鐵兵提醒，市場仍需留意日元再度跌破 160 大關的可能性。

他認為，雖然政府將持續釋出口頭干預信號，但目前看來，相關談話恐怕難以從根本上扭轉當前的市場氛圍。


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日元日元貶值160保衛戰片山皐月日本財長匯率干預干預日元

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