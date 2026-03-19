植田和男發言偏鷹 帶動日元小幅回升
鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導
在日本央行決定維持基準利率不變後，總裁植田和男發表談話，帶動日元兌美元走強。植田在記者會上指出，目前的薪資談判已取得堅實成果，且短期內有望掌握價格趨勢的方向。他同時強調，由於匯率變動對物價的影響可能比以往更大，當局需要持續監控其影響。
隨著他的發言，日元漲幅擴大，兌美元一度上漲 0.4% 至 159.26。
東方匯理銀行資深策略師 David Forrester 評論，植田的言論偏向溫和鷹派。雖然這支撐了日元，但日元若要維持漲勢，仍需仰賴油價回落。由於日本高度依賴中東石油，伊朗衝突推高原油價格，加劇了日本的通膨壓力。
此前，聯準會主席鮑爾表示在通膨重啟降溫趨勢前不會降息，曾導致日元在隔夜交易中走弱。
日銀已將中東局勢增列為風險因素，但並未調整通膨展望，這顯示其在未來幾個月內仍有升息的可能途徑。本次利率決策以 8 比 1 通過，僅審議委員高田創連續第二次投票支持升息，而接受《彭博》調查的 51 位經濟學家原先皆預期利率維持不變。
針對日元近期跌勢，財務大臣片山皋月警告當局已準備好隨時採取行動。然而策略師認為，在高油價與強勁美國數據推升美元的基礎下，政府干預的門檻仍然很高。
彭博策略師指出，雖然美元兌日元在植田記者會期間下跌，但其關於薪資談判與升息可能性的言論多為其一貫立場，市場已有所預期。
此外，日本首相高市早苗上個月勝選後雖曾短暫支撐日元，但隨後媒體報導指出她對進一步升息持謹慎態度，並提名了兩位鴿派日銀委員，使日元再度承壓。投資者目前也高度關注高市與美國總統川普的峰會。
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