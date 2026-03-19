鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2026-03-19 17:30

植田和男發言偏鷹 帶動日元小幅回升(圖:shutterstock)

隨著他的發言，日元漲幅擴大，兌美元一度上漲 0.4% 至 159.26。

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東方匯理銀行資深策略師 David Forrester 評論，植田的言論偏向溫和鷹派。雖然這支撐了日元，但日元若要維持漲勢，仍需仰賴油價回落。由於日本高度依賴中東石油，伊朗衝突推高原油價格，加劇了日本的通膨壓力。

日銀已將中東局勢增列為風險因素，但並未調整通膨展望，這顯示其在未來幾個月內仍有升息的可能途徑。本次利率決策以 8 比 1 通過，僅審議委員高田創連續第二次投票支持升息，而接受《彭博》調查的 51 位經濟學家原先皆預期利率維持不變。