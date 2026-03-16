鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2026-03-16 17:30

專家指出，日元過去依靠日本龐大的貿易順差和巨大的海外投資部位來維持避險光環，但如今這種地位已變得極具「條件性」。匯豐銀行 (HSBC) 亞洲外匯研究主管 Joey Chew 表示，日元現在極易受到石油供應衝擊的影響。

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160 關卡保衛戰

目前日元匯率在 1 美元兌 160 日元下方盤整，這是自 2024 年 7 月政府干預以來最脆弱的水準。渣打銀行警告，若油價因中東局勢再次衝擊，日元極可能貶破 160 大關。

這種情況讓投資人聯想到 1973 年贖罪日戰爭引發的石油禁運，當時日本通膨率一度飆升至 24.9%，是已開發經濟體中最高的。如今，這種對 1970 年代「停滯性通膨」(Stagflation) 的恐懼再次浮現。

此外，過去作為日元走勢可靠指標的美日 10 年期公債利差，現在也逐漸失靈，市場正密切關注高市早苗政府的支出政策與日本央行的資產負債表活動。

未來仍有變數

最新的 CFTC 數據顯示，包括避險基金在內的投機交易者正增加日元的淨空頭部位。儘管日元利差交易仍具吸引力，但日本債券在 3 月初已出現明顯的外資流出。