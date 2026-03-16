鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導
傳統上，日元被視為全球最重要的避險貨幣之一，在市場動盪或政治局勢不穩時，投資人通常預期日元會走強。然而，近期在美國、以色列與伊朗爆發衝突的背景下，日元的表現卻異常疲軟，這引發了金融市場對其避險地位是否已經改變的討論。
專家指出，日元過去依靠日本龐大的貿易順差和巨大的海外投資部位來維持避險光環，但如今這種地位已變得極具「條件性」。匯豐銀行 (HSBC) 亞洲外匯研究主管 Joey Chew 表示，日元現在極易受到石油供應衝擊的影響。
日元基本面的惡化源於多重因素：首先，中國等競爭對手正不斷侵蝕日本出口商的市場份額。其次，自福島核災以來，日本多數核電廠停擺，導致能源進口需求大幅增加以彌補電力缺口。再加上利率環境不再提供穩定的錨定作用，日元的支撐力道已大不如前。
目前日元匯率在 1 美元兌 160 日元下方盤整，這是自 2024 年 7 月政府干預以來最脆弱的水準。渣打銀行警告，若油價因中東局勢再次衝擊，日元極可能貶破 160 大關。
這種情況讓投資人聯想到 1973 年贖罪日戰爭引發的石油禁運，當時日本通膨率一度飆升至 24.9%，是已開發經濟體中最高的。如今，這種對 1970 年代「停滯性通膨」(Stagflation) 的恐懼再次浮現。
此外，過去作為日元走勢可靠指標的美日 10 年期公債利差，現在也逐漸失靈，市場正密切關注高市早苗政府的支出政策與日本央行的資產負債表活動。
最新的 CFTC 數據顯示，包括避險基金在內的投機交易者正增加日元的淨空頭部位。儘管日元利差交易仍具吸引力，但日本債券在 3 月初已出現明顯的外資流出。
凱投宏觀 (Capital Economics) 建議，投資人不應指望日元在此次危機中扮演避險角色，但也強調這不代表其避險地位永久消失。CBA 策略師 Carol Kong 認為，若戰爭長期拖累全球經濟成長，屆時的經濟環境或許能幫助日元重拾升勢。
目前，市場正屏息以待日本當局是否會出手干預，以遏止日元進一步走跌。
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