鉅亨網編譯陳韋廷 2026-03-20 12:30

小米集團 (01810-HK)今 (20) 日在港股早盤開低走低，截至午間收盤跌 6.94% 至每股 33.8 港元，明顯未受到新款 SU7 發布的提振。

小米新款 SU7 昨 (19) 日正式上市，標準版定價人民幣 21.99 萬元，Pro 版定價 24.99 萬元，Max 版定價 30.39 萬元，當晚 9 時 30 分開啟下定，定金人民幣 5000 元，3 天內未鎖單可退。根據小米汽車官方微博數據顯示，上市後僅 34 分鐘就鎖定 1.5 萬台訂單。相比第一代小米 SU7 的售價 21.59 萬元、24.59 萬元、29.99 萬元，新一代 SU7 的三個版本分別都上調了 4000 元。

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這是小米汽車迎來了造車以來迎來的首次換代，小米集團董事長雷軍以「好看」、「好開」、「智慧」、「安全」四大方面介紹了新一代小米 SU7 的升級點。

發佈會上，小米集團董事長雷軍用較大篇幅講述車輛的安全設計，新 SU7 全系標配 25 項安全輔助功能、2200MPa 小米超強鋼、9 安全氣囊、三重安全冗餘門把手、電池底部「防彈塗層」等，安全性更強。

外觀方面，整體設計仍延續第一代小米 SU7 的外觀，車頭採用全新的進氣格柵設計，內置 4D 毫米波雷達。前後鏡頭增加了高壓清洗的功能，在惡劣天氣下也能保證鏡頭識別的準確性。新一代小米 SU7 擁有 9 款外觀顏色，較第一代新增了 3 色，內飾有 5 款顏色可選，其中有 3 款全新的顏色。新一代更全系列標配電動前備箱，擁有 105L 超大容量，可容納 20 吋的登機箱，還支援 8 種開合方式。

內飾方面，新一代 SU7 全部進行重新設計，車輛前排座椅採用了「雙風格」的座椅，主駕駛座椅更運動，支援 18 向座椅調節，新增座墊調節、靠背側翼調節，還支援電動調節腿托，調節範圍達到 60mm。全系標配了主動側翼支撐，在車輛轉彎的時候，可以提供更好的座椅支撐性。副駕駛座椅則更偏向舒適，新增 123 度零重力座椅可選，支援大幅度調節腿托和腰托，後排座椅在座墊側翼、填充物厚度、躺倒角度和頭枕方面也進行升級。

車輛內飾的其他方面，比如車載冷暖箱、音響都有進一步提升，隔音能力更強，Max 版還升級了超靜谧座艙，前風擋、天幕都採用 PVB 超靜音夾層。防曬能力也有了新的提升，全系標配了前檔三銀鍍膜、天幕雙層鍍銀，雙分區智慧調光天幕，前後排的天幕都可以進行單獨調節。

新一代小米 SU7 電機升級為小米超級電機 V6s Plus，最高轉速 22000rpm，Max 版車型零到百加速成績可達 3.08 秒，最高時速可達 265 公里。Pro 版車輛的 CLTC 續航達到 902 公里，Max 版 835 公里，標準版為 702 公里。

標準版峰值電壓為 752V，最大充電功率為 3.5C，15 分鐘可以補充 CLTC 里程 450 公里，20 分鐘可以完成 10-80% 的充電；Pro 版本峰值電壓為 752V，最大充電功率為 3.5C，15 分鐘可以補充 CLTC 里程 490 公里，21 分鐘可以完成 10-80% 的充電；Max 版本峰值電壓為 897V，最大充電功率為 5.2C，15 分鐘可補充 CLTC 里程 670 公里，12 分鐘可以完成 10-80% 的充電。

此外，新一代 SU7 進行了電子電氣架構升級，搭載第三代高通驍龍 8 座艙晶元和輝達輔助駕駛計算晶片。車輛搭載全新的通訊技術，即使在地下室等環境下也有很好的網路連接。車輛的哨兵模式也進行了進一步升級。小米澎湃座艙更好的支援了車手互聯，車家互聯，並且相容蘋果生態體驗，透過「超級小愛」幾乎可實現全車 95% 的語音控制。

輔助駕駛方面，新一代 SU7 全系標配雷射雷達，最遠探測距離 200 公尺，暗光環境、異形障礙物看得更準，同時全系升級 4D 毫米波雷達，突破遮擋限制，「前前車」急刹也能預警，提升雨霧天行車安全。全系標配新一代輝達 Thor 車載計算平台，升級至 700TOPS 算力。

新一代 SU7 還搭載 Xiaomi XLA 認知大模型，採用小米自研「MiMo-Embodied」作為基座模型，融入多模態、多本體數據，提升模型的通用理解能力，從而增強 XLA 認知大模型的空間感知和空間推理能力。

為了證明新一代小米 SU7 的安全性，雷軍現場展示了車輛的碰撞測試實驗，在碰撞之後，門把手可以打開，電池包沒有出現問題。車門把手上，新一代 SU7 全系標配三重冗餘車門把手，內置機械拉線結構和專屬的備用電源，即使碰撞後小電瓶斷電，依然可以自動解鎖，車內和車外都可以開門。

安全方面是新一代小米 SU7 升級的重中之重，新一代 SU7 在被動安全、電池安全等方面全面升級。新一代 SU7 採用鎧甲籠式鋼鋁混合車身，全系標配行業量產最強材料 2200MPa 小米超強鋼，應用 2200MPa 的「內嵌式防滾架」和四門防撞樑，還全系升級標配 9 個安全氣囊，車內後排新增 2 個側氣囊，配合 2040mm 超長側氣簾，在側面碰撞中更好保護後排乘客安全。

交付時間上，雷軍亦稱提前做了充分準備，力求縮短使用者等待週期。雷軍同時承諾，若使用者提車等待時間超過 90 天，自第 91 天起，小米將每天贈送 500 積分作為補償。

值得注意的是，小米汽車此次邀請多位汽車行業高管出席發佈會，包括北汽集團董事長張建勇、比亞迪董事長王傳福、阿維塔董事長王輝、小鵬汽車董事長何小鵬及理想汽車執行長李想，宇樹科技創辦人王興興也在現場。此外，兩位代言人舒淇和蘇炳添也現身發佈會，送雷軍大麥寓意大賣”。 並且，蘇炳添現場催交付，問這次車能不能交快一點。

小米 SU7 是小米汽車第一款量產車，2024 年 3 月 28 日正式上市。今年 2 月，隨著小米 SU7 最後一輛車下線，第一代 SU7 正式停產，交付總量超過 38 萬輛。

雷軍近日回應為何很早停賣第一代 SU7 時說：「確實對我們前三個月銷售產生影響，但我們不想背刺老顧客。」