鉅亨網編譯陳韋廷 2026-05-27 12:10

小米今 (27) 日宣布，對旗下 MiMo-V2.5 系列大模型 API 實施永久性降價，並同步優化 Token Plan 計費體系，成為繼 DeepSeek 之後又一大幅調降 API 價格的模型公司。

小米創辦人、董事長兼執行長雷軍今日在微博轉發相關消息時寫道：「今天凌晨，MiMo-V2.5 系列做了一次大幅度的價格調整，最高降幅達 99%，不再區分上下文窗口。歡迎更多開發者接入 Xiaomi MiMo 大模型。」

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根據官方公告，此次調價是技術團隊在底層推理系統持續優化後推出的「永久性翻新」。

具體來看，MiMo-V2.5-Pro 模型調價後，輸入快取命中價格降至人民幣 0.025 元／百萬 tokens，較原價最高降幅達 99%；標準版 MiMo-V2.5 輸入快取命中價格也降至 0.02 元／百萬 tokens。新的計費策略不再區分上下文視窗長度，簡化了規則，讓開發者成本預測更清晰。

同時，小米對 Token Plan 進行深度優化，在維持原有套餐價格不變的前提下，可用 Token 數量提升至原來的 5 到 8 倍。所有已訂閱且在有效期內的用戶，其 Credits 額度已於 5 月 27 日 0 點全量重置，並按新規則執行。