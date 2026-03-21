鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導 2026-03-21 08:00

中國上交所周五 (20 日) 正式受理宇樹科技股份有限公司的科創板 IPO 申請，擬募資 42.02 億元 (人民幣，下同)，標誌著這家全球高性能通用機器人領軍企業，正式衝刺 A 股「人形機器人第一股」。

宇樹科技科創板 IPO 獲上交所受理，是科創板預先審閱機制試行以來第 2 家企業，意味著宇樹成為科創板預先審閱機制去年 7 月正式試行以來，繼長鑫存儲之後第二家落地該機制的硬體科技企業。

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宇樹科技專注於通用人形機器人、四足機器人、機器人組件及具身智能模型的研發、生產和銷售，是全球最早實現高性能四足機器人公開銷售，並率先實現行業落地的企業之一，人形及四足機器人銷量長期保持全球領先。

宇樹科技去年人形機器人出貨量全球第一，業績暴增，去年預估營收達 17.08 億元、扣非凈利 6 億元，C + 輪投后估值 127 億元，目標衝刺全球機器人龍頭。

宇樹科技此次 IPO 擬公開發行新股不低於 4044.64 萬股，打算募資 42.02 億元，將用於四大項目：智慧機器人模型研發、機器人本體研發、新型智慧機器人產品開發、智慧機器人製造基地建設。

在人形機器人業務上，營收佔比從 2023 年的 1.88% 飆升至 2025 年 1-9 月的 51.53%，與四足機器人共同構成核心收入雙支柱。