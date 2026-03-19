鉅亨網編譯陳韋廷 2026-03-20 04:00

世貿組織 (WTO) 周四 (19 日) 發布《全球貿易展望與統計》報告指出，2026 年全球貿易成長將明顯放緩，地緣政治衝突與 AI 技術成為影響趨勢的關鍵因素。

4.6%→1.9%！WTO：中東衝突進一步加劇全球貿易成長前景放緩 農業將受影響 (圖:shutterstock)

報告預測，全球貨物貿易成長率將從 2025 年的 4.6% 降至 2026 年的 1.9%，而商業服務貿易成長率也將從 5.3% 放緩至 4.8%，此趨勢與全球經濟成長放緩同步，預計全球 GDP 增幅將從去年的 2.9% 微降至 2026 年的 2.8%。

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中東衝突成為最大變數。 WTO 秘書長伊衛拉 (Ngozi Okonjo-Iweala) 指出，能源價格持續上漲可能加劇貿易風險，並對糧食安全產生外溢效應。根據分析，若原油和液化天然氣價格在 2026 年維持高位，全球 GDP 成長可能被下調 0.3 個百分點，進而使貿易成長下降 0.5 個百分點。能源進口依賴度高的地區受影響最甚，貿易成長降幅恐將達 1 個百分點。

荷姆茲海峽的航運中斷已引發連鎖反應。該海峽日常通行量從 138 艘商業船隻驟降至近乎為零，導致全球 20% 的石油運輸受阻。更嚴重的是，全球約三分之一的化肥出口依賴此航道，印度、泰國、巴西等農業大國分別有 40%、70% 和 35% 的尿素進口來自波灣地區。替代運輸路線成本攀升，同時推高糧食價格和食品安全風險。

AI 產業則成為貿易成長亮點。 2025 年 AI 相關商品貿易額達 4.18 兆美元，年增 21.9%，雖僅佔全球貿易總量六分之一，卻貢獻 42% 的全球貿易增幅。晶片、半導體等關鍵產品因享有關稅豁免，維持強勁成長動能。

報告還認為，若 AI 支出保持活躍，可抵銷部分地緣政治風險，使 2026 年貨物貿易增速提升 0.5 個百分點。

根據世貿組織首席經濟學家 Robert Staiger 分析，能源價格與 AI 貿易可能形成對沖效應。在基準情境下，高油價恐令貿易成長率降低 0.5 個百分點，而 AI 產業活力可帶來 0.5 個百分點的提升，最終走勢取決於兩者賽局結果，以及衝突持續時間長短。短期中斷的影響可能較快消退，但若危機長期化，將引發運輸成本結構性上漲和全球貿易路線重建。