〈能源盤後〉油價劇震！伊朗攻擊掀波動 Brent衝119美元後回落 WTI轉跌且創11年最大差價

鉅亨網編譯許家華 2026-03-20 06:18

（圖：REUTERS/TPG）

布蘭特 (Brent) 原油期貨收在每桶 108.65 美元，上漲 1.27 美元，漲幅 1.18%，但盤中一度飆升逾 11 美元至 119.13 美元，逼近 3 月 9 日觸及的 3 年半高點。

美國西德州中質原油 (WTI) 期貨則收在每桶 96.14 美元，下跌 0.19%，盤中曾上漲近 4 美元至 100.02 美元。WTI 與布蘭特價差擴大至 11 年來最寬水準。

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交易波動主因在於伊朗夜間對中東能源設施發動攻擊，引發供應中斷疑慮。不過，美國政府隨即釋出可能增加供應的訊號，試圖抑制油價漲勢。美國財政部長表示，約 1.4 億桶滯留於油輪上的伊朗原油，可能很快解除制裁進入市場。Again Capital 合夥人指出，這批原油雖不足以根本改變供需，但足以暫時緩和漲勢。此外，美方也不排除再次動用戰略石油儲備釋出原油。

分析師指出，油價自高點回落，顯示市場對供應面的信心有所提升。另一方面，聯準會周三決議維持利率不變，但預期通膨將上升，並持續關注戰爭對經濟的影響。

中東局勢持續升溫，以色列攻擊伊朗南帕爾斯氣田，但美方強調未參與行動。該氣田為全球最大天然氣資源之一，伊朗與卡達共享。若衝突擴大，恐對全球能源供應造成重大衝擊。

卡達能源公司指出，伊朗飛彈攻擊拉斯拉凡工業區，對全球最大液化天然氣設施造成「廣泛破壞」，並波及殼牌 (SHEL-US) 位於當地、日產 14 萬桶的 Pearl 氣轉液工廠，導致停產，推升歐洲天然氣價格飆升至逾 3 年高點。

沙烏地阿拉伯則表示攔截 4 枚彈道飛彈及一次無人機攻擊。沙烏地阿美 (Saudi Aramco) 旗下位於延布港的 SAMREF 煉油廠亦遭空襲，該廠由艾克森美孚 (XOM-US) 持股，雖一度影響原油裝載，但目前已恢復運作。科威特石油公司則指出，米納阿赫邁迪煉油廠遭無人機攻擊並引發小型火災。