〈台幣〉熱錢出走股匯雙殺！貶逾1角收31.953元 探逾10個月新低
鉅亨網記者陳于晴 台北
台股今 (19) 日大跌逾 650 點，再度失守 3 萬 4 關卡，外資大舉賣超 909 億元，並偏向匯出，新台幣兌美元再度面臨 32 元關卡保衛戰，收盤重貶 1.21 角，收在 31.953 元，創逾 10 個月新低，在央行擴大防守下，台北與元太外匯市場總成交值放大至 32.735 億美元。
美國聯準會決議政策利率按兵不動，下半年預期只會降息一次，美元指數應聲轉強站上 100，單日上漲 0.64%，亞幣幾乎全面跳水，根據央行統計，韓元領貶 0.99%，新加坡幣貶值 0.51%，人民幣與新台幣同步驟貶 0.38%，日元亦貶值 0.29%。
外資熱錢再度出逃，新台幣兌美元今天以 31.86 元開盤後，火速貶破 31.9 元關卡，盤中下探 31.992 元，但尾盤央行介入調節，使得貶幅略見收斂，終場驚險守住 31.9 元字頭。
中東戰事持續延燒，油價飆升掀起通膨疑慮，為全球經濟蒙上陰影，聯準會放鷹，台股今天跟隨美股下跌，終場下跌 658.9 點，收在 33689.68 點，權王台積電下跌 55 元、收在 1850 元。
央行總裁楊金龍證實，外資 3 月以來匯出龐大且集中，央行積極調節匯市，不希望台幣一直貶下去，但不會採取強硬死守某價位的策略，而是要在尊重市場機制與防範輸入性通膨之間取得平衡。隨著油價上漲，今年貨幣政策基調朝向緊縮，「第二季」將是關鍵觀察期，留意中東戰事發展，若是時間拉得更長，以及強度與範圍更大，恐進一步衝擊到全球經濟，台灣也難置身事外。
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