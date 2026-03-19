〈台幣〉熱錢出走股匯雙殺！貶逾1角收31.953元 探逾10個月新低

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央行總裁楊金龍證實，外資 3 月以來匯出龐大且集中，央行積極調節匯市，不希望台幣一直貶下去，但不會採取強硬死守某價位的策略，而是要在尊重市場機制與防範輸入性通膨之間取得平衡。隨著油價上漲，今年貨幣政策基調朝向緊縮，「第二季」將是關鍵觀察期，留意中東戰事發展，若是時間拉得更長，以及強度與範圍更大，恐進一步衝擊到全球經濟，台灣也難置身事外。